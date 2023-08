James Buckley, sénateur conservateur et frère du regretté écrivain William F. Buckley, décède à 100 ans

WASHINGTON (AP) – L’ancien sénateur de New York James Buckley, l’un des premiers agitateurs de la démission de Richard Nixon et vainqueur d’un procès historique contestant les limites des dépenses de campagne, est décédé vendredi à l’âge de 100 ans.

Buckley est décédé dans un hôpital de Washington, DC, selon son fils David Buckley d’Arlington, en Virginie.

Buckley était le quatrième des 10 enfants d’un pétrolier millionnaire et le frère aîné du commentateur conservateur William F. Buckley Jr., décédé en février 2008. Il était le dernier survivant des 10 frères et sœurs.

Buckley était le seul candidat du Parti conservateur à remporter un poste à l’échelle de l’État à New York, élu au Sénat américain en 1970 dans une course à trois avec 39% des voix. Le sénateur républicain Charles Goodell, qui a été nommé à ce poste en 1968 après l’assassinat du sénateur Robert F. Kennedy, et le représentant démocrate Richard Ottinger ont divisé le vote modéré, permettant à Buckley de remporter le siège.

Son jeune frère a qualifié sa victoire de « cristallisation des impulsions contre-révolutionnaires » et a souvent qualifié James de « saint sénateur junior de New York ».

Buckley, s’identifiant à la fois comme républicain et conservateur, a représenté New York au Sénat pendant un mandat, perdant en 1976 face au démocrate Daniel Patrick Moynihan.

Conservateur qui soutenait la libre entreprise, combattait le grand gouvernement et s’opposait même aux membres du Parti républicain qu’il jugeait trop libéral, on se souviendra peut-être mieux de Buckley comme du plaignant dans une décision de justice clé sur le financement de la campagne.

En 1976, deux ans après que des modifications majeures ont été apportées à la loi américaine sur le financement des campagnes, la Cour suprême dans Buckley c. Valeo a rejeté les limites obligatoires sur les dépenses des candidats en violation du premier amendement. Le tribunal a toutefois statué que le Congrès pouvait fixer des limites aux contributions.

En mars 1974, Buckley a choqué les républicains de New York lorsqu’il a appelé le président Richard Nixon à démissionner pour sortir la nation « du marais du Watergate » et sauver le bureau de la présidence.

Il a dit avoir agi par « devoir envers mon pays, envers mes électeurs et envers mes convictions. … Je le fais avec tristesse parce que je suis un républicain de longue date qui a travaillé activement pour Richard Nixon.

Buckley n’était que le deuxième sénateur républicain à demander à Nixon de se retirer, après Edward W. Brooke du Massachusetts. Nixon a finalement démissionné cinq mois plus tard.

« Il n’était vraiment pas un politicien ; c’est probablement l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas été réélu », a déclaré le président du Parti conservateur de l’État, Michael Long, à propos de Buckley en 2006. « C’était vraiment un homme d’État de premier ordre. Il croyait très fermement à un ensemble de valeurs, la Constitution et l’Amérique. C’était un gentleman exceptionnel. »

Buckley avait obtenu sa première large notoriété dans le monde politique en 1968 lorsqu’il avait attiré plus d’un million de voix en tant que challenger du Parti conservateur du sénateur libéral républicain Jacob Javits. À l’époque, c’était la meilleure performance pour un candidat d’un parti mineur dans l’histoire de l’État. Javits a gagné, avec l’aide du Parti libéral de l’État.

Déménageant dans le Connecticut après sa défaite en 1976, Buckley a perdu une candidature pour un siège au Sénat là-bas en 1980 lorsqu’il a été battu par le démocrate Christopher Dodd. Le siège était ouvert en raison du départ à la retraite du sénateur Abraham Ribicoff, un autre démocrate.

Après la course du Connecticut, Buckley a été nommé par le président de l’époque, Ronald Reagan, sous-secrétaire d’État de 1981 à 1982.

Il a ensuite été président de Radio Free Europe / Radio Liberty de 1982 à 1985, date à laquelle il a été nommé juge de la cour d’appel fédérale à Washington malgré les critiques d’opposants qui ont noté qu’il n’avait travaillé que quelques années comme avocat.

Parmi ses décisions à la cour d’appel de Washington, il y en a une dans laquelle lui et son collègue de l’époque Clarence Thomas, maintenant à la Cour suprême, ont annulé une indemnité de 50 millions de dollars en dommages-intérêts punitifs contre Korean Air Lines pour l’abattage d’un avion de ligne KAL par l’Union soviétique en 1983.

Il a quitté le banc en 1996 et a finalement été remplacé par John Roberts, aujourd’hui juge en chef des États-Unis.

Buckley est né le 9 mars 1923 à New York. Il fréquente l’université de Yale, obtient son diplôme en 1943, puis s’enrôle dans la marine. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il est retourné à Yale et a obtenu un diplôme en droit. Après quelques années de pratique du droit, il entre dans l’entreprise familiale Buckley.

Buckley laisse dans le deuil six enfants, huit petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. Son épouse Ann est décédée en 2011.

The Associated Press