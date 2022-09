James Brolin partage son secret d’un mariage réussi de 24 ans avec Barbra Streisand: “Soyez un négociateur”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

James Brolin a partagé quelques détails sur le mariage de 24 ans qu’il a eu avec sa femme, Barbra Streisand. Selon l’acteur, l’une des clés du succès de leur mariage est de bonnes négociations.

“Je pense que tout le monde doit être un négociateur” Brolin a déclaré à People. “Tout le monde doit faire preuve de patience et savoir quand se promener.”

L’acteur a ajouté que les meilleurs mots de sagesse concernant les relations qu’il ait jamais reçus venaient de Connie Sellecca, qui a joué l’intérêt amoureux de Brolin dans la série télévisée des années 80, “Hotel”.

JOSH BROLIN PARTAGE UNE IMAGE MIGNONNE DE SA FILLE NOUVEAU-NÉE ET DE SA BELLE-MÈRE BARBRA STREISAND

“Connie Sellecca m’a appris quelque chose que je n’ai jamais fait, mais c’était la meilleure idée de tous les temps”, a expliqué Brolin. “Appelez un psy six mois avant de vous marier et vous vous asseyez tous les deux avec lui. Ainsi, une fois que vous êtes marié, si jamais vous avez besoin d’une mise au point, ce n’est pas un problème avec l’une des personnes. [Otherwise] c’est toujours quelqu’un qui dit[ing]”Il faut qu’on aille voir tel ou tel”, et l’autre dit : “Je n’y vais pas”, et ça gâche tout”, a déclaré Brolin à la publication.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur parle de la capacité à négocier comme étant la clé de son mariage avec Streisand.

BARBRA STREISAND SE RAPPELLE LA SEULE FOIS QU’ELLE A JAMAIS FUMÉ DE LA WEED

“Je pense que nous sommes tous les deux très opposés et de très bons négociateurs. Elle voit une couleur qui est d’une nuance et je dis, ‘Non, c’est une autre couleur.’ Et puis nous sommes en mesure de négocier autour de cela”, a déclaré Brolin à Fox News en 2018.

Brolin et Streisand se sont mariés en 1998 après s’être rencontrés lors d’un rendez-vous à l’aveugle. Brolin était auparavant marié à Jane Cameron Agee et Jan Smithers. Il a trois enfants, Josh Brolin, un acteur qui a joué Thanos dans divers films Marvel et Jess avec son ex-femme Agee et un autre enfant Molly de sa relation avec Smithers.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Streisand était auparavant mariée à Elliott Gould, avec qui elle partage son fils Jason Gould