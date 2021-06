James Bracey fera ses débuts au test d’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande; Stuart Broad nommé vice-capitaine | Nouvelles de cricket

James Bracey fera ses débuts en Angleterre contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s à partir de mercredi

Le gardien-batteur du Gloucestershire, James Bracey, fera ses débuts en Angleterre contre la Nouvelle-Zélande lors du premier test à Lord’s à partir de mercredi, a confirmé le capitaine Joe Root.

Bracey a la chance avec les gants à la suite de Ben Foakes souffrant d’une blessure anormale aux ischio-jambiers après avoir glissé dans le vestiaire de Surrey et Jos Buttler et Jonny Bairstow parmi ceux qui se sont reposés après leur passage en Premier League indienne et leur mise en quarantaine ultérieure.

Le joueur de 24 ans a en moyenne près de 50 au bâton dans les trois premiers pour le Gloucestershire au championnat du comté cette saison, mais semble susceptible de battre au 7e rang contre les Black Caps.

Sur Bracey, Root a déclaré: « Il a travaillé très dur et fait partie de l’équipe depuis un bon moment maintenant.

0:58 James Bracey dit qu’il est déterminé à prouver qu’il peut battre dans le top trois anglais s’il obtient ses débuts en test contre la Nouvelle-Zélande James Bracey dit qu’il est déterminé à prouver qu’il peut battre dans le top trois anglais s’il obtient ses débuts en test contre la Nouvelle-Zélande

« Il a une excellente éthique de travail et il est revenu et a extrêmement bien performé pour le Gloucestershire, donc nous sommes vraiment ravis de le voir saisir cette opportunité. Nous savons à quel point il est bon joueur et il est en grande forme.

« C’est une chance pour lui d’embrasser et de profiter d’une belle étape de sa carrière. »

Root dit que l’Angleterre doit encore décider de la composition complète de son équipe et de l’opportunité de déployer un spinner de première ligne à Jack Leach.

Cependant, le joueur de 30 ans a révélé que Stuart Broad serait son vice-capitaine, Ben Stokes manquant la série en raison d’un doigt fracturé qu’il avait subi en jouant pour Rajasthan Royals dans l’IPL en avril.

Stuart Broad sera le vice-capitaine de l’Angleterre avec Ben Stokes blessé

Root a déclaré: « Stuart est un joueur senior depuis longtemps.

« Il parle extrêmement bien, il a un très bon cerveau de cricket et une expérience de capitaine dans le format court. Il est l’homme qu’il faut pour accepter cela en l’absence de Ben et Jos.

« Il est vraiment en paix avec son jeu à la minute. Il fait partie intégrante en tant que joueur senior et très leader au sein de ce groupe de bowling. Je suis vraiment content pour lui, et c’est une excellente opportunité pour lui de prendre ça. .

« Vous ne jouez pas autant de matchs que lui, ou n’avez pas le record qu’il fait, sans avoir à traverser des moments difficiles de votre carrière. La plupart du temps, c’est la façon dont vous réagissez à cela.

0:52 L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande se rencontreront à Lord’s pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2019. Sera-ce une répétition ou une vengeance? L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande se rencontreront à Lord’s pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2019. Sera-ce une répétition ou une vengeance?

« Il a toujours très bien fait ça, et c’est pourquoi il est un joueur si merveilleux – et l’un des meilleurs au monde. »

Le premier Test sera le premier en Angleterre à être joué devant des fans depuis septembre 2019.

Des foules d’environ 7500 par jour sont attendues à Lord’s, avant que cela ne passe à 18000 à Edgbaston à partir du 10 juin avec le deuxième test sélectionné comme événement pilote.

Regardez le premier test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, à Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h mercredi.