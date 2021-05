James Bond, rencontrez Jeff Bezos: Amazon conclut un accord de 8,45 milliards de dollars pour MGM

LOS ANGELES – Symbole ultime de la fin d’une ère hollywoodienne et d’un autre début, Metro-Goldwyn-Mayer, domicile de James Bond, «Thelma & Louise» et Rocky, a finalement trouvé un acheteur prêt à payer au détail: Amazon.





Le géant du commerce électronique a déclaré sur Mercredi qu’il acquerrait le studio de cinéma et de télévision vieux de 97 ans pour 8,45 milliards de dollars – soit environ 40% de plus que d’autres acheteurs potentiels, y compris Apple et Comcast, pensaient que MGM valait la peine. Le studio, qui faisait du shopping depuis des mois, abritait autrefois «plus de stars que de cieux», comme aimait à se vanter Louis B. Mayer. Mais son vaste parc de production et sa cinémathèque d’avant 1986 ont été vendus il y a des décennies. (Sony Pictures occupe désormais le terrain et Warner Bros. possède des films classiques de la MGM comme «Singin ‘in the Rain», «The Wizard of Oz» et «Autant en emporte le vent».)

MGM vient avec un joyau de la couronne hollywoodienne: James Bond. La franchise d’espionnage, qui a débuté en 1963 avec «Dr. Non, »aidera Amazon à rivaliser dans les guerres du streaming à blanc. Avec l’arrivée de Disney + en force et HBO Max, Apple TV + et Paramount + déterminés à faire des percées, les perturbateurs du streaming originaux – Netflix et Amazon Prime Video, lancés en 2011 – doivent s’appuyer davantage sur les films très attrayants pour continuer à se développer, en particulier à l’étranger.

Mais même 007 a un astérisque. Amazon ne détiendra que 50% de Bond. Le solde est détenu par Barbara Broccoli et son frère, Michael G. Wilson. Les frères et sœurs ont également un contrôle créatif à toute épreuve, décidant quand faire un nouveau film Bond, qui devrait jouer le rôle principal et si des retombées télévisées seront réalisées. (Ils ont bloqué de tels efforts dans le passé.)