James Bond infiltre Apple Arcade dans Cypher 007

Préparez-vous à vous mettre dans la peau de Bond, James Bond, dans Chiffre 007 sur Apple Arcade. Si vous vous abonnez à AppleArcade (5 $, 5 £ ou 8 AU$ par mois), vous pouvez incarner le célèbre espion sans frais supplémentaires, sans publicité ni achats intégrés.

Ce jeu Bond a été développé par Tilting Point, qui a développé des jeux mobiles basés sur des séries télévisées populaires, comme Star Trek, Narcos et Bob l’éponge Carré.

Dans ce jeu Bond, vous êtes capturé par Ernst Blofeld, le chef de Spectre et l’ennemi juré de Bond. Ensuite, vous êtes obligé de revivre les missions passées de Bond afin de collecter les informations nécessaires pour arrêter Blofeld et Spectre.

Mais Cypher 007 est différent des précédents jeux Bond. Alors que d’autres jeux, comme les classiques GoldenEye 007 et James Bond 007 : Nightfire, étaient axés sur l’action, Cypher 007 met l’accent sur la furtivité.

Le jeu veut que vous vous faufiliez devant les gardes et que vous vous cachiez autant que possible et il existe de nombreuses opportunités de le faire à chaque étape. Si vous êtes repéré par les gardes, vous avez de meilleures chances de survie si vous courez et vous cachez. Vous pouvez essayer de combattre les gardes, mais je suis presque sûr que lorsque j’ai essayé, j’ai entendu l’un d’eux dire : « Non, M. Bond, je m’attends à ce que vous mourriez », avant de devoir recommencer la mission.

Vous pouvez accéder à ce jeu, et plein d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menu.