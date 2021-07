James Bond et les Jeux olympiques sont en route, alors rassurez-vous… ce n’est pas le moment de pleurer

NOUS devons tous relever la tête. Les choses ne vont pas si mal. Oui, une bonne chose a pris fin, et pas de la manière que nous aurions choisie.

Il est maintenant de notre responsabilité de nous assurer que nous ne laissons pas les horreurs du dimanche soir – et certaines de ses réactions viles – effacer les sentiments joyeux que nous avons partagés dans les jours et les semaines qui l’ont précédé.

Gareth Southgate et ses joueurs ont fait chanter nos cœurs anglais de fierté et de joie Crédit : AFP

Cela a été un privilège pour nous tous de faire partie du voyage de l’Angleterre, et nous ne devons pas l’oublier.

Et la bonne chose est qu’il y aura certainement plus de la même chose à venir de cette équipe.

Je ne suis pas optimiste par nature, surtout en ce qui concerne le football, mais je suis sûr que nos meilleurs jours sont maintenant à nos portes.

Je ne pense pas qu’un manager anglais méritera plus que Gareth Southgate les succès à venir.

Ce groupe de joueurs, qui a fait chanter de fierté et de joie nos cœurs anglais, est le fruit de tous ces travaux.

Gareth a non seulement aidé à changer le système, mais il a également nourri la plupart des membres de cette équipe dès leur adolescence.

Que nous soyons allés si loin dans ce tournoi, et que nous irons jusqu’au bout bientôt, a ses racines dans le respect et la confiance que les joueurs et l’entraîneur ont développé les uns envers les autres.

Tout cela a montré ce que nous pouvons faire lorsque nous nous rassemblons.

Cela vaut autant pour notre réponse à la pandémie que pour le football. En cela aussi, l’avenir est beaucoup plus rose que le passé.

Nous avons beaucoup à attendre avec impatience alors que les choses continuent de s’ouvrir. Oui, il y a plus de si et de mais à craindre qu’il n’y a de tireurs au cœur brisé, mais nous avançons dans la bonne direction.

MAGIE MYSTERIEUSE

Certains d’entre nous pourraient même s’évader au soleil, avec des voyages dans de plus en plus de pays qui s’ouvrent tout le temps.

Mais si vous restez ici, pas de problème.

L’été arrivera enfin ce week-end avec le début d’une mini vague de chaleur – et il semble que celui qui décide du temps qu’il fera a enfin le mémo.

Et avant la fin du mois, nous aurons une autre joyeuse fête du sport à laquelle se délecter alors que les Jeux olympiques commenceront à Tokyo.

Stormzy sera en tête d’affiche du Reading Festival alors que les événements musicaux reviennent Crédit : WENN

Skateur de l’équipe GB Sky Brown, 13 ans Crédit : PA

Comme pour les euros, il y a beaucoup de doutes sur la façon dont tout cela fonctionnera, mais d’une manière ou d’une autre, cela fonctionnera. Dans quelques semaines, le sport tisse à nouveau sa magie mystérieuse.

Dans le cas des Jeux olympiques, cela impliquera souvent de danser de joie et de sombrer dans le désespoir face à des personnes dont vous avez à peine entendu parler lors d’événements que vous ne comprenez pas vraiment.

Mais d’une manière ou d’une autre, comme pour les euros, nous commencerons à nous soucier d’une manière que nous ne pouvons pas vraiment expliquer.

Alors préparez-vous pour les moments de refroidissement au bureau sur les performances de la sensation de skateboard de 13 ans Sky Brown dans le halfpipe et sur ce que Seonaid McIntosh a fait dans la carabine à air comprimé de 10 m.

Et ce n’est pas tout : la musique live est de retour avec nous. Même les fêtes.

Des milliers d’artistes avec 18 mois d’énergie de performance non dépensée en eux reviennent en force.

Liam Gallagher et Stormzy à Reading, Duran Duran à l’île de Wight.

Cela va être tout à fait quelque chose. L’amener sur.

Bon sang, avec le football terminé et dépoussiéré, nous pouvons maintenant nous concentrer correctement sur Love Island.

Ce sera un défi pour moi car je n’ai jamais regardé un seul épisode, mais les passionnés de cette série qui disaient que cette série était plutôt ennuyeuse disent maintenant que c’est plutôt bien.

Comme un fan de football par beau temps qui saute dans le train en marche de l’Angleterre, je vais me faire bien aimer avec Love Island. Je vais acheter le T-shirt et l’écharpe et tout.

Dites-moi, comment déterminent-ils qui a gagné les concours les plus serrés ? Y a-t-il quelque chose comme une séance de tirs au but, un snog-off ou quelque chose comme ça ?

Qu’y a-t-il d’autre pour nous? Le dernier Bond de Daniel Craig est également imminent et le redémarrage de The Sex And The City et la série 5 de The Crown arrivent peu après.

CONTINUER À FAIRE BLESSURE

Ce n’est strictement pas loin – même si j’essaie de ne pas regarder parce que je fais des rêves de stress terribles à propos d’être dessus et d’échouer lamentablement.

Et puis c’est Noël, dans seulement 165 jours ! Réjouir!

Ok, sincère comme je suis, c’est autant de positivité que je peux gérer pour l’instant. Dimanche soir va continuer à souffrir encore un bon moment.

J’ai compris avant le match que, depuis 1966, l’Angleterre n’avait pas participé aux finales de 26 euros et de coupes du monde.

Maintenant, je reformule cela pour dire que, depuis la Coupe du monde 2018, l’Angleterre a participé à toutes les finales majeures. Bon, d’accord, c’est juste celui-là.

Mais c’est un début, et il y en aura plus.

10 raisons d’être joyeux ICI, Kate Jackson propose dix raisons d’être de bonne humeur. . . La Journée de la liberté est dans une semaine. Pratiquement toutes les restrictions Covid seront abandonnées le 19 juillet. Les Britanniques à double piqûre pourront voyager dans les pays de la liste orange sans mise en quarantaine à leur retour à partir du 19 juillet. Les Jeux olympiques commencent le 23 juillet. La plupart des adultes sont maintenant piqués. Près de 46 millions d’entre nous ont eu au moins une vaccination contre le Covid. Le Royaume-Uni devrait connaître une vague de chaleur de deux semaines à partir de ce week-end. Revient strictement à l’automne, avec la dernière sortie de Daniel Craig en tant que James Bond dans No Time To Die. Stormzy joue à Reading. Les vacances scolaires sont imminentes. Plus d’enseignement à domicile. Dans les cinémas cet été, le film de Harley Quinn The Suicide Squad et le documentaire de Peter Jackson The Beatles: Get Back. L’Angleterre accueillera l’Euro féminin 2022 l’année prochaine – puis ce sera la Coupe du monde au Qatar.