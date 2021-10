James Bond est une franchise cinématographique précieuse. Voici comment les 007 s’empilent

Daniel Craig joue le rôle de James Bond dans « No Time To Die ».

Les 24 films précédents ont collectivement généré plus de 6,89 milliards de dollars dans le monde et ont joué sept acteurs différents – Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

Vendredi, le 25e film de Bond « No Time to Die » est arrivé dans les cinémas du Royaume-Uni avant sa sortie nationale le 8 octobre.

Basé sur les œuvres de Ian Fleming, James Bond est un incontournable du cinéma depuis des décennies et est l’une des franchises cinématographiques les plus lucratives de l’histoire du cinéma.

Près de 60 ans plus tard, le prix moyen du billet est d’environ 9 $ et le fringant 007 fait sa 25e apparition sur grand écran.

« No Time to Die » marque le cinquième et dernier tour de Craig en tant qu’espion britannique emblématique. Avec Craig comme vedette, la franchise James Bond a connu sa meilleure sortie théâtrale de l’histoire, engrangeant près de 3,2 milliards de dollars dans le monde entre « Casino Royale » de 2006 et « Spectre » de 2015, selon les données de Comscore.

En fait, le « Skyfall » de 2012 a été le premier film de James Bond à dépasser le milliard de dollars dans le monde.

Bien sûr, de nos jours, les prix des billets sont beaucoup plus élevés et les consommateurs ont beaucoup plus d’options de divertissement pour dépenser leur argent, de sorte que les recettes au box-office des années 1960 sont très différentes des chiffres d’aujourd’hui. Mais les experts du box-office ne s’ajustent pas à l’inflation, car il existe de nombreux

À l’époque de Connery en tant que Bond, la franchise atteignait en moyenne 100 millions de dollars au box-office mondial. À cette époque, les billets de cinéma coûtaient moins de 2 $ et un film de James Bond sortait chaque année.

Après la course solo de Lazenby en tant que 007 et les représailles de Connery, Roger Moore a repris le rôle de sept films, générant en moyenne 120 millions de dollars au box-office entre 1973 et 1985. À cette époque, les billets coûtaient environ 2,50 $ chacun.

Dalton a pris le relais pour deux films, générant des résultats similaires à une époque où les billets se vendaient un peu moins de 4 $.

Ce n’est que lorsque le public a connu un écart de huit ans entre « Licence to Kill » de Dalton et les débuts de Brosnan dans « Goldeneye » que la franchise James Bond a vu ses recettes au box-office augmenter considérablement.

« Goldeneye » de 1997 est devenu le film de James Bond le plus rentable avec 356 millions de billets vendus dans le monde. Au cours de quatre films, Brosnan’s Bond a rapporté en moyenne 372 millions de dollars par image au box-office et a contribué à redynamiser la marque.

Puis vint Craig. « Casino Royale » a mis à jour le personnage 007 et était une incarnation plus étoffée et plus granuleuse du héros emblématique. Le film a rapporté près de 600 millions de dollars lors de sa sortie en salles en 2006.

On ne sait pas comment « No Time to Die » de 2021 se produira finalement au box-office mondial par rapport à ses prédécesseurs. Le film sort à un moment tumultueux dans le monde du cinéma. La pandémie de coronavirus a mis l’industrie à l’arrêt pendant des mois et les ventes de billets n’ont pas encore repris.

Cependant, les ventes avancées de billets à l’échelle internationale et nationale ont donné aux analystes du box-office l’espoir d’une solide tournée en salles. Surtout, parce que « No Time to Die » aura une sortie théâtrale exclusive.

Divulgation : Comcast possède NBCUniversal et CNBC. Universal sort « No Time To Die » à l’international tandis que MGM s’occupe de la sortie nationale