James Bond Day: les Bond girls Ursula Andress et Lana Wood se souviennent de leur travail avec Sean Connery

James Bond fête ses 60 ans à Hollywood – et deux actrices qui ont aidé à donner vie à l’espion britannique se souviennent de la star originale de la franchise.

Le 5 octobre est le James Bond Day, également connu comme la date de la première mondiale du premier film de 007, “Dr. No”, en 1962. Le producteur américain Albert R. Broccoli, inspiré par les romans de Ian Fleming, a obtenu un financement de United Artists and a levé 1 million de dollars. Il deviendrait l’une des franchises les plus célèbres de l’histoire du cinéma.

Alors que l’agent secret a fait sa marque avec un charme indéniable, des gadgets futuristes et un style sophistiqué, ce sont les Bond girls qui l’ont gardé sur ses orteils, tout en captivant le public à travers le monde.

Ursula Andress a fait sa marque en tant que Honey Rider, la sirène en bikini dans “Dr. No” face à Sean Connery dans le rôle de Bond. Le fils d’Andress, Dimitri Hamlin, a déclaré à Fox News Digital que le rôle emblématique avait eu un impact indéniable sur sa carrière réussie de plusieurs décennies.

“Dans l’ensemble, elle se sent très chanceuse”, a déclaré Hamlin à propos de la star suisse. “La chance qu’elle a pu rencontrer et apprendre à connaître des gens aussi bons que Sean, Ian Fleming et [director] Terence Young. Et combien elle est très reconnaissante d’avoir été entourée de personnes aussi créatives et amusantes pendant si longtemps.”

“Elle se sent aussi très chanceuse que le public l’ait aimée et que la franchise ait été un succès”, a partagé le joueur de 42 ans. “Et elle a l’impression que pour elle, Sean était le meilleur Bond.”

Alors que le film a été condamné comme immoral par le Vatican et le Kremlin, il a été projeté à la Maison Blanche pour le fan de Bond, le président Kennedy. Il est devenu un succès au box-office et a lancé une franchise qui a survécu à ses origines de la guerre froide. Connery a continué en tant que Bond dans “From Russia With Love”, “Goldfinger”, “Thunderball”, “You Only Live Twice” et “Diamonds Are Forever”, réalisant souvent ses propres cascades.

Lana Wood s’est également liée d’amitié avec Connery lorsqu’elle a été choisie pour Plenty O’Toole dans “Diamonds Are Forever” en 1971.

“Le jour où nous devions tourner la scène dans la chambre d’hôtel, j’étais à bout de nerfs”, a rappelé l’actrice à Fox News Digital. “La costumière m’a dit d’attendre une minute, et elle m’a apporté un shot d’eau-de-vie de mûre. Je l’ai bu rapidement mais je ne savais pas si ça avait aidé.”

“Le réalisateur a eu la gentillesse de nettoyer toute la pièce, y compris le son”, a partagé le jeune frère de Natalie Wood. “Le son était installé dans le couloir, et il n’y avait que l’équipe nécessaire. Le cadreur, le réalisateur et l’armoire tenant une robe pour moi. Sean et moi nous sommes rapprochés, et il a décompressé ma robe. Elle est tombée autour de mes pieds. Nous étions alors censés d’entrer dans un baiser passionné, et j’étais tellement nerveuse que cela révélerait le fait que nous avions une liaison… J’ai à peine touché sa bouche !”

“J’ai une photo de cette scène, et c’est presque insupportable à regarder”, a poursuivi Wood. “Pour moi ! L’armoire m’a donné mon peignoir, mais quelqu’un a pris une photo de moi et de Sean avant que je sois couverte. Elle est revenue des années plus tard pour 400 dollars ! J’ai rapidement acheté les droits et la photo.”

En 2021, Wood a déclaré à Fox News Digital que la chimie entre elle et Connery était indéniable et qu’ils auraient eu une brève aventure.

SEAN CONNERY “METTEZ-MOI À L’AISE” PENDANT LA SCÈNE DE LIT DANS “NE JAMAIS DIRE PLUS JAMAIS”, DIT L’ANCIENNE BOND GIRL VALERIE LEON

“A l’époque, j’avais une très belle relation avec Leslie Bricusse”, se souvient-elle. “Leslie était retournée à Londres. Et j’ai juste senti que je devais vraiment dire à Sean que cette relation ne continuerait pas parce que j’étais très amoureuse de Leslie Bricusse. Je pensais que Sean était absolument merveilleux, mais je ne pouvais pas le voir. Je devais lui dire. Alors quand je lui ai dit, il a dit : “Je comprends tout à fait”. Et c’était tout. Nous étions dans le couloir menant au casino en train de nous préparer à tourner. Et je suis parti. J’ai terminé la prise, puis je suis retourné à la coiffure et au maquillage.

“J’avais juste besoin qu’il sache”, a poursuivi Wood. “Et puis plusieurs années plus tard, tout d’un coup, j’ai compris. Il a probablement pensé:” Quelle fille idiote! Bien sûr, nous n’allions pas avoir de relation. Je pensais juste que c’était drôle de devoir lui dire quelque chose. Mais je devais être honnête avec lui.

En 2020, Barbara Carrera a déclaré à Fox News Digital qu’elle avait encore de bons souvenirs de partager l’écran avec Connery en tant que Fatima dans “Never Say Never Again” en 1983.

“Il embrassait vraiment très bien”, s’était exclamée l’actrice à l’époque. « Tout ce qu’on a dit de lui est vrai. Mais c’était aussi un gentleman. Et vous saviez que sa femme était sur le plateau à tout moment. Il était très vigilant. était si sacré, si pur. C’était si spécial pour moi.”

SEAN CONNERY “ÉTAIT ABSOLUMENT UN GRAND KISSER”, RAPPELLE LA BOND GIRL BARBARA CARRERA: “LA SCÈNE ÉTAIT SI SACREE”

“Je me souviens que nous filmions notre scène de baisers”, se souvient Carrera. “Nous avons levé les yeux et il y avait [his wife] Micheline nous regarde fixement. Cela nous a fait sortir de la scène. Donc, Sean l’a fait retirer du plateau. Nous en avons beaucoup ri après la fin du tournage. Micheline avait un grand sens de l’humour à propos de tout ça.”

Carrera a déclaré qu’on lui avait initialement proposé de jouer dans “Octopussy” en 1983, qui mettait en vedette Roger Moore en tant que 007. Cependant, lorsqu’elle a appris que Connery était sur le point d’apparaître dans un prochain film sur l’agent secret suave, elle a refusé le rôle, même si cela signifiait assumer un rôle plus petit.

La franchise a vu six acteurs jouer Bond. Daniel Craig a terminé son temps en jouant 007 avec “No Time to Die” de l’année dernière. Selon des informations, l’équipe de casting est actuellement à la recherche de sa prochaine vedette.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.