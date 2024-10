James Blunt donne aux fans le pouvoir de « foutre ma vie » dans une publicité ridicule pour changer de nom

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un navigateur Web qui

James Blunt a promis à ses fans qu’il changerait son nom pour « tout ce que le public voudrait » si son album revenait au numéro un – 20 ans après sa première sortie.

En 2004, James Blunt a sorti Back To Bedlam, un album à succès contenant des chansons telles que You’re Beautiful, High, Wisemen et Goodbye My Lover.

Pour célébrer le 20e anniversaire de Back To Bedlam, le chanteur réédite l’album et part en tournée. Il a également fait une grande promesse aux fans si l’album atteint le numéro un.

Dans la publicité, le chanteur annonçait : « Je m’appelle James Blunt et vous avez le pouvoir de foutre en l’air ma vie.

« Je sais que vous avez entendu les rumeurs, et elles sont vraies, je réédite mon premier album Back To Bedlam le 11 octobre. Quelque chose qui m’a permis de rester riche au cours des 20 dernières années.

« Donc, pour vous remercier, mon public adoré, si Back To Bedlam réintègre les charts au premier rang, je changerai légalement de nom. Par quoi vais-je le changer ? Eh bien, c’est entièrement à vous de décider.

« On m’a appelé beaucoup de choses dans ma vie, « l’homme le plus détesté de la pop », « ennuyeux », « James Beige », je laisse les gens décider. »

Il a ensuite expliqué sa seule condition : « Mais si cela ne passe pas au numéro un, je ne change pas de nom, on peut dire sans se tromper que c’est le moment démocratique le plus important de l’année. »

James a fait la promesse surprenante dans une vidéo hilarante (Photo : Jack Howard)



James a hâte de ramener l’album au numéro un (Photo : Mariano Regidor/Redferns)

Sur l’émission The de Radio X Chris Moyles Show, le chanteur a réitéré la même promesse : « Je me suis engagé à changer mon nom pour celui que le public souhaite – ils peuvent changer mon nom.

«C’est une chose authentique. Je jure sur ma vie et sur celle de mon seul fan – Brian de Glasgow – que je changerai de nom s’il atteint le numéro un.

Le chanteur a confirmé : « Ouais. Je jure sur la vie de Brian et sur ma vie. À tout ce que le public veut – et bien sûr, le public va faire preuve de gentillesse, il ne va pas opter pour quelque chose qui rime avec Blunt, n’est-ce pas ?

James a ensuite plaisanté: « Mais vous savez, tant que ce n’est pas, vous savez, Blunty McBluntface. »

Le chanteur a lancé un défi « créatif » pour ses fans (Photo : Radio X/The Chris Moyles show)



L’album du chanteur a été un énorme succès (Photo : Brill/ullstein bild via Getty Images)

James a expliqué à Chris que c’était une façon d’essayer d’encourager les fans à acheter le nouvel album, suite à l’énorme succès remporté lors de la sortie de Back To Bedlam il y a 20 ans.

Il a révélé que High était le premier single de l’album en tête des charts, suivi du succès de Wiseman et You’re Beautiful.

« High était le premier single », a déclaré James. « Nous avons donc diffusé High, et cela a obtenu un peu de visibilité radio, partout sur Radio X à ce stade – c’est ma maison naturelle ! »

Il a ajouté : « Et puis nous avons sorti Wisemen, et l’album est entré dans le top 20, puis est arrivé le tueur, You’re Beautiful, en 2005 à ce stade, et le reste est une histoire terrible, terrible ! »

Back To Bedlam a passé 10 semaines dans la première place des albums des charts britanniques.

Le succès de l’album a également duré longtemps avec 40 semaines dans le top 10, 47 dans le top 20 et 130 dans le top 100.

À l’époque, Back to Bedlam était l’album le plus vendu de tous les temps par un artiste solo britannique, avec 11 millions d’exemplaires vendus dans le monde et plus de trois millions d’exemplaires au Royaume-Uni.

Le chanteur a sorti sept albums au cours de ses 20 ans de carrière (Photo : Joseph Okpako/WireImage)

Depuis le premier succès de son album en 2004, le chanteur a sorti plusieurs autres albums.

Son deuxième album, All the Lost Souls, est sorti en 2007 et a atteint le numéro un dans 12 pays.

Il a également sorti : Some Kind of Trouble (2010), Moon Landing (2013), The Afterlove (2017), Once Upon a Mind (2019) et Who We Used to Be (2023) – le tout avec plus ou moins de succès.

