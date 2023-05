James Bisgrove: le directeur général entrant des Rangers suggère que le soutien à l’extérieur d’Old Firm pourrait revenir | Nouvelles du football

Le nouveau directeur général des Rangers a suggéré que les fans du Celtic pourraient être autorisés à revenir à Ibrox la saison prochaine.

James Bisgrove a déclaré que des pourparlers pour restaurer une partie de l’allocation à l’extérieur de Old Firm étaient en cours après que les deux clubs aient décidé de disputer les deux derniers matchs de championnat de cette saison devant des supporters locaux uniquement en raison de problèmes de « sûreté et de sécurité ».

Des allocations réduites d’environ 700 à 800 étaient en place auparavant et Bisgrove, qui succèdera officiellement à Stewart Robertson en juillet, a déclaré que des négociations étaient en cours avec les « parties prenantes concernées », dont la police écossaise, pour un plan révisé pour les supporters à l’extérieur.

« Pour la saison prochaine, les abonnements n’ont pas été vendus dans le coin du Govan Stand, où l’attribution était auparavant », a-t-il déclaré.

« Nous avons donc la possibilité si nous décidons de rétablir cette allocation d’environ 700 à 800, c’est notre maximum.

« Au-delà de cela, c’est une conversation plus large. Nous devons avoir ce dialogue avec ces parties prenantes car il y a beaucoup de points de vue différents à ce sujet. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le nouveau directeur général des Rangers, James Bisgrove, est « optimiste », ils peuvent être l’équipe dominante en Écosse la saison prochaine.



Auparavant, les deux clubs avaient offert des allocations à l’extérieur d’environ 8 000, mais cela a été considérablement réduit au cours de la saison 2017/18. Bisgrove ne prévoit pas un retour à ces chiffres dans un proche avenir. « Nous prendrons la décision qui convient aux Rangers et à nos supporters », a-t-il ajouté. « Je sais que la question est, ‘y a-t-il une chance de revenir à l’allocation traditionnelle des 8 000 ?’ Je pense que c’est peu probable. « Nous devons voir où vont les conversations. Mais je ne pense pas que ce soit imminent pour le moment. »

Suivez les Rangers avec Sky Sports

Suivez chaque match des Rangers en Scottish Premiership cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez les derniers Rangers ? Marquez notre Page d’actualités des Rangersvérifier Calendrier des Rangers et Derniers résultats des Rangersmontre Objectifs et vidéo des Rangersgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et découvrez les jeux des Rangers à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir les Rangers comme votre équipe préférée.