James Bay parle de la série Fender American Vintage II et du prochain album – Hollywood Life

Crédit d’image : avec l’aimable autorisation de Fender

“J’ai commencé ma vie musicale en tant que guitariste qui n’avait jamais chanté une note,” Baie James raconte HollywoodLa Vie en discutant de son partenariat avec Fender et du lancement de la série American Vintage II. Célébrant l’héritage de Fender avec une gamme de guitares et de basses qui incarnent un style et un son d’inspiration vintage, la série American Vintage II semble faite sur mesure pour les musiciens et les joueurs comme James. « Quelques années plus tard, j’ai en quelque sorte commencé à chanter parce que nous avons commencé à jouer dans des groupes », explique James. “Et bien que ce soit le cas, je me considère avant tout comme un guitariste.”

Comme le dit James dans cette interview EXCLUSIVE, être guitariste, c’est plus que simplement apprendre des notes et de la théorie. C’est aussi avoir le sens du style. “Dans les années 50, 60 et 70, il s’est passé beaucoup de choses dans la culture pop et la mode. Nous ne pouvons pas discuter de la façon dont beaucoup de choses semblent intemporelles », dit-il. “Une guitare pour un guitariste qui débute – ou qui a 10-20-30 ans – il y a quelque chose dans le processus, l’expérience de trouver un nouveau [guitar] ou une autre, c’est comme vouloir une nouvelle veste. Vous vous promenez autour de ce truc; vous allez à des friperies ; vous allez dans ces lieux hors du temps. Fender, bien sûr, est sur la carte comme Levi’s ou Saint Laurent. Vous ne ferez aucune erreur si vous partez avec eux.

“Je pense que ce qui est cool avec cette nouvelle série American Vintage II, c’est qu’ils se sont prêtés à cela presque plus loin que jamais auparavant”, déclare James. «Ils ont reproduit des trucs des années 50 et des trucs des années 60 et, et différents trucs des années 70. Mais [this line] a vraiment résonné en moi. La façon dont ils possèdent leur propre cool est sans honte, et cela m’attire encore plus. Je pense qu’en tant que fan de guitare, guitariste et fan de Fender, j’aime les voir et je veux aller vers eux.

James et Fender sont allés main dans la main – littéralement – alors qu’il s’est imposé comme un slinger moderne à six cordes. James s’est associé à Fender pour sa guitare unique Master Built Pink Lemonade Mustang, nommée d’après le morceau de son album de 2018, Lumière électrique. En juillet, James a publié Sautle suivi de Lumière électrique. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un éventuel album instrumental dans son avenir – sa version de Surfer avec l’Alien, Shut Up ‘N Play Yer Guitar, ou tel – il dit que c’est plus probable que nous ne le pensons.

« J’embouteille cette version de moi, cette version musicien instrumentiste de moi, depuis un moment déjà pour montrer au monde, du mieux que je peux, que je suis auteur-compositeur. D’une certaine manière, je suppose que je dirai que parfois, je pense que j’ai peut-être négligé la personne instrumentale que je suis. Et du coup, je ne sais pas s’il y a un album purement instrumental à l’horizon. Je sais qu’il y a beaucoup plus [music]. Je viens de mettre l’album trois, et je suis déjà, je travaille déjà pour l’album quatre.

“Je me sens plus résigné que jamais – et c’est un mot étrange à utiliser, car je dis cela de manière très positive – je me sens plus résigné et excité pour les solos de guitare sur ce prochain album”, a déclaré James. HollywoodLife. « Il y a beaucoup plus d’instruments [music] venant de moi dans le futur. Je parlais à quelques magazines de guitare récemment, et ils m’ont posé certaines questions parce que, en live, je fais plus de solos de guitare que jamais. J’ai une chanson de trois solos dedans – Intro, Middle Solo, outro.

Ces solos provenaient d’une guitare Fender personnalisée, James était donc le candidat idéal pour s’associer à la marque lors du lancement de la série American Vintage II. Il n’y a pas d’autres guitares comme celle-ci, ce qui signifie qu’elle sera un jour destinée à un musée. ”

Penser qu’il joue sur un morceau d’histoire vivante est “une chose tellement énorme” à considérer, dit James. “C’est juste ‘ma petite guitare’, c’est comme ça que j’y ai pensé. Et vous savez, je ne me suis pas frayé un chemin vers l’avant d’une ligne ou quoi que ce soit. C’était un scénario tellement étrange quand tout a commencé à prendre vie. Paul Waller, le maître d’œuvre, m’a contacté sur Instagram et m’a dit : “Voulez-vous toujours ça ?” Et c’était une photo du stratifié qui irait sur le casque. Donc, il a dit “Fender Pink Lemonade”. Et, à ce moment-là, je me suis dit : ‘Oh, euh, ouais ! Ouais, ce serait génial. Est-ce même un like, possible ou autorisé ? Il m’avait quitté, tout le potentiel, parce que le gars qui avait en quelque sorte commencé à le faire avancer chez Fender pour moi avait quitté Fender.

“Donc, de ce genre de scénario peut-être/rien au potentiel d’appartenance à un musée un jour ou quelque chose comme ça, c’est, c’est un énorme saut”, dit James. Il dit que son Fender ne deviendra pas bientôt une exposition. “C’est loin sur la route”, dit-il HollywoodLife. “La guitare a besoin de beaucoup de jeu et je veux d’abord jouer beaucoup dessus.”

