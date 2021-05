James Bailey de Coronation Street sera choqué alors que l’ex petit ami Danny revient dans un nouveau scénario dramatique

James Bailey de CORONATION Street sera choqué alors que son ex petit ami Danny, qui parle bien, revient dans un nouveau scénario dramatique.

L’acteur Dylan Brady – qui joue le gérant du bistrot – a été photographié sur le plateau plus tôt cette semaine aux côtés de Trevor Michael George, qui joue Edison Bailey.

Dylan Brady a été vu sur le plateau avec Trevor Michael George

Trevor a partagé des photos avec sa famille à l’écran, l’un d’entre eux mettant en vedette Dylan dans une veste bleue ITV souriant à la caméra.

Il a légendé les photos: «La première fois que la famille Bailey a tourné ensemble en un an. Ravi de voir tout le monde. »

Cela indique que Danny fera un retour à Corrie et fera partie de la nouvelle histoire majeure de James Bailey, les patrons laissant entendre qu’il aurait bientôt un énorme complot.

Dylan est apparu pour la première fois en tant que Danny pendant un mois en février 2020 et est immédiatement devenu un succès auprès des fans.

Trevor a célébré le tournage de la famille Bailey

Danny a provoqué une controverse dans la vie de James la dernière fois en le faisant connaître sur les réseaux sociaux, ce qui a soulevé des questions difficiles de la part des journalistes.

Les Baileys sont sur le point d’être impliqués dans un scénario de racisme à combustion lente qui culminera en juillet.

L’année dernière, le populaire feuilleton ITV a abordé la question importante lorsque Ed et Michael ont été soumis à des commentaires choquants de la part du nouveau directeur du Bistro Don.

Maintenant, il semble que la série envisage de s’attaquer davantage au problème et d’amener les gens à en parler avec un scénario beaucoup plus intense – qui devrait avoir un «pic dramatique» dans six mois.

Il était gérant au bistrot

Le patron du savon, Iain MacLeod, a récemment parlé de ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre au cours des prochains mois, alors que l’intrigue commence à se dérouler.

Il a expliqué: «Nous faisons une exploration lente du racisme systémique.

«De toute évidence, nous avons abordé ce sujet avec le racisme verbal plus tôt en 2020, mais nous allons maintenant jouer une exploration plus longue du racisme systémique, qui est de la forme la plus insidieuse et presque subliminale.

«Plutôt que des insultes manifestes, c’est plus le genre de choses que nos acteurs nous ont dit avoir vécues dans leur vie de tous les jours – des préjugés inconscients et du racisme systémique.

Il a dévoilé James à la presse

Ian a admis qu’ils voulaient approfondir les choses à la suite de ce qu’ils ont diffusé l’année dernière, car il est important que les gens voient et comprennent afin d’être mieux informés sur le sujet.





Il a ajouté: «En tant que spectacle, nous pensions fermement que nous devrions explorer cela d’une manière un peu plus approfondie.

« Cela arrive à un pic plus explicitement dramatique vers la période de juillet à l’écran. »

