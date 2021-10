James Austin Johnson: 5 choses sur le nouveau membre de la distribution ‘SNL’ connu pour l’usurpation d’identité de Donald Trump

James Austin Johnson a été ajouté au casting de « Saturday Night Live » cette saison avec Aristote Athari et Sarah Sherman. En savoir plus sur le comédien drôle et talentueux ici.

James Austin Johnson sera l’un des plus récents visages sur les écrans de télévision tous les samedis soirs à partir du 2 octobre. Le comédien, qui est connu pour son incroyable Donald Trump usurpations d’identité, a été annoncé comme l’un des trois nouveaux Saturday Night Live membres de la distribution le 27 septembre. Aristote Athari et Sarah Sherman rejoindra également le spectacle après les membres de la distribution Beck Bennett et Lauren Holt décidé de se séparer.

Découvrez-en plus sur James et son parcours impressionnant ci-dessous.

James est un acteur et comédien régulier de la scène comique de Los Angeles.

Après avoir fait ses débuts à Nashville, TN, il est apparu dans diverses émissions, notamment TUca et Bertie ainsi que plusieurs films, dont le Frères Coen film, Salut, César !. Il a commencé à attirer davantage l’attention lorsque des vidéos de lui se faisant passer pour l’ancien président Donald Trump, comme celle ci-dessus, lors de l’élection présidentielle de 2020 sont devenues virales. Les clips le montraient sur des tangentes à propos de choses aléatoires telles que Scooby Doo et Bizarre Al Yankovicest querelle avec Coolio.

Il a commencé à faire de la comédie à un jeune âge.

31 JAN 2004 19:54:03 Le fan numéro un de Nashville, The Matrix, lance le morceau de chuck e cheese, les voyageurs du temps marquent vos calendriers. pic.twitter.com/APWb6YDv63 – James Austin Johnson (@shrimpJAJ) 26 septembre 2021

Dans une vidéo hilarante qu’il a partagée sur les réseaux sociaux le 26 septembre 2021, on peut le voir en train de se lever en 2004. Le sketch, qui est ci-dessus, l’incluait en train de se plaindre de la « pizza merdique » de Chuck E. Cheese et d’un drôle de séquence de danse qui a rendu le public hystérique. « Je n’arrive pas à croire que j’ai 29 ans là-dedans ! Le temps passe vite », a-t-il plaisanté en légende.

James attribue à un ancien travail d’entrepôt l’avoir aidé à trouver des idées pour ses imitations de Trump.

«J’avais un travail de jour où je pliais des vêtements avec d’autres comédiens et musiciens en tournée, et nous étions tous ensemble dans cet entrepôt de marchandises. C’est vraiment de là que je tire une grande partie de mes prises de Trump », a-t-il déclaré. Salon de la vanité en novembre 2020. «C’était comme être entouré d’amis. Il y a un aspect social à cela, nous allons juste discuter de quelque chose, avoir une conversation au travail. C’est de là que vient le Scooby-Doo.

Il est marié et attend un enfant.

James poste souvent d’adorables photos de sa femme enceinte Bekah sur Instagram et jaillit sur elle ainsi que leur futur paquet de joie. Elle a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram avec une photo de l’échographie, que l’on peut voir ci-dessus, et une légende douce-amère le 1er juin 2021. « J’en suis actuellement à 10 semaines après un an de réflexion sur le premier que j’ai perdu. @shrimpjaj a enterré un grand-père alors que nous avons une nouvelle âme en route », lit-on dans sa légende. «Je suis malade depuis des semaines et je ne sais pas quand je pourrai réellement célébrer une nouvelle vie. Après avoir célébré une vie qui a vécu 100 ans, j’ai décidé que la vie se célébrait à chaque instant possible. »

Il a commencé une formation théâtrale à l’âge de 10 ans.

Il a ensuite étudié la technique de Sanford Meisner à l’université et cela l’a aidé à mémoriser si bien les répliques qu’il a pu incarner les personnages qu’il jouait. « Les lignes que vous avez mémorisées vous sembleront naturelles lorsque vous serez dans le moment présent », a-t-il déclaré. Salon de la vanité sur le processus. « Mais cela vous aide à vous libérer afin que vous puissiez faire des choses pendant que vous êtes – que vous puissiez avoir une action pendant que vous le parlez. Cela le rend vraiment naturel.