James Argent vu pour la première fois depuis le jalon de la sobriété alors qu’il écrase l’entraînement

James Argent a été vu pour la première fois depuis qu’il a franchi une étape incroyable.

L’homme de 33 ans a abandonné la drogue et l’alcool après avoir été admis à l’hôpital en décembre 2019.

Il est maintenant sobre pendant une année entière et continue de poursuivre ses objectifs de fitness avec une séance d’entraînement près de chez lui dans l’Essex.

S’enveloppant au chaud contre le froid de janvier, enfilant ses gants et prenant des poids, un témoin oculaire a déclaré qu’Arg avait participé à une séance de « boxer ».

La star a mis des écouteurs pour écouter de la musique alors qu’il transpirait et écrasait son entraînement.

Arg a documenté sa transformation de santé, partageant récemment avant et après des clichés de lui sur une plage sous-titrés « Get fit or die tryin ‘ ».







(Image: CLIQUEZ SUR LES NOUVELLES ET LES MÉDIAS)



Et en décembre, il a écrit un message sincère à ses abonnés Instagram, il a rappelé l’overdose presque fatale qui l’a poussé à faire un changement.

Le 5 décembre 2020, Arg a écrit: «Il y a un an aujourd’hui, le jour de mon anniversaire, j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital après une surdose de drogue presque mortelle.

« Aujourd’hui, j’ai plus de 11 mois de sobriété et de sobriété. Si je peux y parvenir en 2020 avec tout contre moi, je crois que je peux tout accomplir.







(Image: CLIQUEZ SUR LES NOUVELLES ET LES MÉDIAS)







(Image: CLIQUEZ SUR LES NOUVELLES ET LES MÉDIAS)



« Merci pour votre amour et mes meilleurs vœux. Je continuerai à rendre ma famille, mes amis et mes supporters fiers de moi.

« Love Arg. Ps Chaque fois que je me sens déprimé ou déprimé, j’écoute @thebeatles et ça me fait me sentir mieux! X. »

Le meilleur pote Mark Wright a déversé son cœur dans les commentaires, en remarquant: «Je suis plus que fier de toi Arg.







(Image: James Argent / Instagram)









(Image: Instagram)



«J’étais tellement inquiète pour toi tous les jours, tu m’as donné une anxiété constante, être sobre pendant 11 mois est incroyable pour quelqu’un qui était dans un endroit si sombre.

« Personne qui n’est pas toxicomane ne comprendra JAMAIS ce que subit un toxicomane. En fin de compte, je suis si fier de vous. »

Arg a reçu un jeton pour son exploit du groupe de soutien Cocaine Anonyme, arborant les mots «1 an» et «Foi, espoir et courage».

« Une année propre et sobre … », écrit-il, « une étape importante dont je suis extrêmement fier. »