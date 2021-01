James Argent a admis qu’il se sentait tellement « déprimé » à propos du gain de poids de verrouillage qu’il ne quitterait sa maison qu’à la nuit tombée.

La star de Towie, 33 ans, s’est ouverte sur ses problèmes de santé dans une nouvelle interview déchirante, avouant qu’il envisageait une chirurgie gastrique après que les médecins lui aient dit: » Perdez du poids ou mourez. »

Dans une conversation avec The Sun, Arg a admis qu’il avait accumulé des kilos pendant le verrouillage et pèse maintenant près de 27 pierres.

Il se sent tellement déprimé par son apparence qu’il ne veut pas quitter la maison à la lumière du jour de peur d’être reconnu par les fans.

Arg a déclaré: « Je suis déprimé à ce sujet. Je ne veux pas que quiconque me voie. Si j’ai besoin de faire quelque chose, j’attends jusqu’à 16h30 et il fait noir dehors. »

Il a ajouté que voir des photos de lui-même maintenant est très « bouleversant » et se débat avec des tâches de base comme nouer ses propres lacets de chaussures.







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS)



La star de la télé a déclaré: « Je vois des photos de moi et c’est trop bouleversant. L’autre jour, j’ai dû demander à mon manager de mettre mes chaussures pour moi parce que je ne pouvais tout simplement pas le faire – mon ventre est trop gros. Je peux » t faire mes propres lacets. «

Arg a déclaré qu’il savait qu’il avait un trouble de l’alimentation et qu’il espérait que la chirurgie le sauverait.

Il envisage un pontage gastrique – une procédure qui agrafe une partie de l’estomac pour le rendre plus petit, ou une gastrectomie en manchon – une opération où la majeure partie de l’estomac est complètement retirée.







(Image: David Fisher / REX Shutterstock)









(Image: James Argent / Instagram)



Son poids a beaucoup augmenté ces dernières années, mais Arg semblait bien progresser avant l’entrée en vigueur du premier verrouillage l’année dernière.

Les gymnases et les piscines étant fermés, Arg n’a pas pu continuer sa routine de natation et de boxe – ce qui l’a amené à reprendre du poids.

Il a également admis qu’il avait dû supprimer les applications à emporter de son téléphone parce qu’il avait du mal à commander des friandises comme de la crème glacée, du chocolat et de la pizza.







Arg est tombé à 14 pierres en 2015, mais son poids a grimpé à nouveau.

Il a également été confronté à une série de problèmes personnels ces dernières années, notamment la toxicomanie et une séparation avec sa petite amie on / off Gemma Collins.

Il est maintenant propre et sobre et est en bons termes avec Gemma, alors Arg doit maintenant se concentrer sur le défi de mettre sa santé en échec.