James Argent a salué son ami Mark Wright comme une « inspiration » alors qu’il cherche à s’attaquer à son poids de 28 pierres.

La star de télé-réalité de 33 ans, qui était dans The Only Way Is Essex avec Mark, a expliqué comment il chercherait un départ positif après avoir été censé « perdre du poids ou mourir ».

Mark et son frère Josh avaient tous deux été en larmes après avoir eu une réponse émotionnelle en apprenant qu’Arg avait trouvé le verrouillage difficile et avait accumulé des kilos.

La star de télé-réalité devenue chanteuse, qui a fréquenté Gemma Collins de temps en temps les années précédentes, s’était rendue sur Instagram pour annoncer qu’il allait lutter contre le contrôle de sa vie, après avoir admis qu’il avait pris de mauvais virages ces derniers mois.







(Image: Images GC)



James a partagé une mince photo de lui-même dans laquelle il souriait et il a dit que c’était à quel point il voulait être heureux.

Sous-titrant la photo, James a écrit: «Il est temps d’être honnête avec moi-même et de mettre ma santé en premier.

« Assez c’est assez! Mon rêve est d’être aussi heureux et en bonne santé que je l’étais sur cette photo, je m’aimais et me sentais en confiance! »

«Je vous remercie de m’avoir contacté et de me donner des conseils sur la chirurgie de perte de poids. Je me bats depuis des années et j’y ai longuement réfléchi.

« Je sais que les gens auront leur propre opinion, mais c’est mon chemin et je vais y aller. J’espère revenir à mon meilleur une fois pour toutes! »

Mark a été parmi les premiers à commenter le message, disant à James: « Allons-y bébé. »







(Image: BBC)



S’adressant au Sun, James a révélé qu’il utilisera le désir de Mark de devenir footballeur professionnel comme son « inspiration ».

Il a déclaré: «Mark est mon inspiration – il a sa vie ensemble, il est en forme et en bonne santé, il a une femme magnifique et une carrière réussie.

« Il n’y a aucune raison pour que je ne puisse pas réaliser toutes ces choses aussi quand j’ai perdu du poids. »

James a dit que Mark était « tellement bouleversé » quand ils ont vu qu’il avait renversé 27 pierres sur la balance.

James a ajouté: « Nous avions l’habitude de plaisanter parce que j’étais toujours potelé, mais cette fois, Mark a juste dit ‘Arg, ce n’est même plus drôle, c’est sérieux.' »

Arg a poursuivi en disant que la raison pour laquelle il n’avait pas de petite amie était qu’il était «trop gêné et peu sûr de lui pour me déshabiller».

Il a ajouté qu’il y a eu un moment qui l’a bouleversé car il a dû demander à son manager de l’aider à nouer ses lacets.

Arg a déclaré: « Je ne pouvais tout simplement pas le faire – mon ventre est trop gros. Je ne peux pas faire mes propres lacets. »

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.