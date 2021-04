L’ANCIENNE star de Towie, James Argent, a de grands projets pour sa vie après une chirurgie gastrique, y compris la natation en Afrique.

L’homme de 33 ans est apparu sur Loose Women pour les informer de la façon dont son rétablissement se passait deux semaines après avoir subi une chirurgie de l’anneau gastrique qui lui a sauvé la vie.

Arg, a dit aux femmes qu’il «se sentait plus heureux» et qu’il perdait du poids «chaque jour».

Mais il a également fait des admissions surprenantes sur son avenir, notamment en relevant des défis physiques majeurs.

«J’ai d’énormes aspirations, je ne veux pas vous faire tous rire, mais je veux nager d’Europe en Afrique», a-t-il admis devant un panel de Loose Women choqué.

«Et je veux nager dans la Manche. Si je peux vaincre la dépendance, si je peux vaincre un trouble de l’alimentation… pourquoi pas? Tout est réalisable. »

La nage la plus courante de l’Europe à l’Afrique est la nage de 14,4 km (8,9 milles) dans le détroit de Gibraltar de Tarifa en Espagne au Maroc et peut être effectuée en environ cinq heures.

La Manche est plus ardue à 21 miles dans des eaux dangereuses et peut prendre jusqu’à 27 heures.

James a également expliqué qu’il était prêt pour l’amour, non seulement financièrement mais aussi mentalement.

«J’ai la chance, j’ai travaillé dur au cours des 11 dernières années, j’ai une belle maison de famille dans l’Essex, mais je suis le seul à y vivre», a-t-il expliqué.

«Ouais, j’adorerais rencontrer quelqu’un. J’aimerais fonder une famille. Je sens que non seulement je suis dans un endroit où je peux prendre soin de moi maintenant, mais je suis aussi dans un endroit où je sens vraiment que je pourrais m’occuper d’une femme et m’occuper d’un enfant.

« Ce serait donc le rêve pour moi. »

Il a informé les femmes de ses progrès quotidiens en disant: «Je suis tellement heureux, assis ici aujourd’hui, deux semaines et demie après l’opération, le poids diminue progressivement chaque jour.

«Je fais de longues marches, je me sens plus heureux, je me sens en meilleure santé, je recommence à me sentir comme mon ancien moi. Je pense que j’ai définitivement pris la bonne décision. Cela va vraiment être un nouveau chapitre positif pour moi. Je bourdonne. »

James a ajouté: «Je recommence à me reconnaître dans le miroir, la confiance commence à revenir, mes regards reviennent.

«Je suis donc vraiment très content. Je ne me sens pas déprimé, je me sens juste positif. Évidemment, il y a des jours difficiles, c’est une grosse opération et c’est un grand changement de vie pour moi. Mais je suis tellement content d’avoir continué.

L’apparition de James sur Loose Women intervient quelques jours après avoir levé le pouce de son lit d’hôpital après avoir subi une chirurgie de l’anneau gastrique qui lui a sauvé la vie.

Il a choqué les fans quand il a grimpé à presque 27e lors du verrouillage et a admis qu’il avait troqué une boisson et une toxicomanie contre de la malbouffe lorsque Covid a fermé les gymnases et les piscines.

Après avoir subi la procédure qui a changé sa vie plus tôt ce mois-ci, Arg a partagé une photo d’hôpital radieuse sur Instagram et a triomphalement dit à ses partisans que c’était le «premier jour du reste de ma vie».

Il a écrit: «Aujourd’hui est le premier jour du reste de ma vie

«Mon parcours de perte de poids a COMMENCÉ, j’ai subi ma chirurgie de la manche gastrique avec l’incroyable équipe de @wearetransform.

«J’ai lutté avec mon poids pendant des années, mais je suis enfin prêt physiquement et mentalement à faire quelque chose», a-t-il poursuivi.

«Les prochains mois vont être difficiles mais je suis déterminé à reprendre ma vie! NOUVEAU CHAPITRE « .

Après avoir partagé son voyage, Arg a été inondé de messages de soutien d’amis et d’autres stars de Towie, notamment la narratrice de l’émission Denise Van Outen, son ex petite amie Lydia Bright et sa mère Debbie Bright et Eamonn Holmes.

Il a dit aux Loose Women: «Lydia a été incroyable. Nous ne sommes pas ensemble évidemment, mais nous nous connaissons depuis l’adolescence.

«Donc, nous allons toujours être des amis extrêmement proches, je suis heureux de l’avoir remise dans ma vie d’amie, elle est un soutien étroit, elle et sa mère Debbie, Debbie est incroyable, elle représente le monde pour moi . »

Le Sun a révélé en exclusivité qu’Arg avait subi une chirurgie gastrique pour l’aider à perdre le 11e et à sauver sa vie – même s’il craignait de ne même pas survivre à l’opération.

La star de la télévision a initialement promis l’année dernière de passer sous le bistouri pour la procédure de perte de poids.

S’adressant exclusivement au Sun juste deux jours après son opération – ce qui réduira la quantité qu’il peut manger – Arg a déclaré: «C’est la plus grosse opération que j’ai jamais eue de ma vie, alors j’avais peur.

«J’ai dit au chirurgien: ‘Y a-t-il une chance que je ne me réveille pas?’ Il a dit qu’il y avait une petite chance.

Il espère maintenant mincir au 16e rang après s’être fait enlever la moitié de l’estomac la semaine dernière lors de l’opération de 10000 £ par Transform Hospital Group dans une grande clinique de Birmingham.





Arg a déclaré qu’il était difficile de savoir si l’opération allait se dérouler, car il avait du mal à s’en tenir à un régime préopératoire de 1000 calories par jour et son indice de masse corporelle atteignait près de 50 – alors qu’un chiffre en bonne santé est de 18 à 25.

Il a ajouté: «Je devais m’en tenir à 1 000 calories par jour pendant trois semaines et mon IMC devait être inférieur à 50, mais j’étais 49,7 et 26 ans 11 lb.

«J’ai eu du mal. Il y a eu quelques fois où je l’ai trouvé trop dur et je ne pouvais pas m’y tenir. J’étais presque trop grosse pour subir l’opération, ce qui est effrayant.

Mais l’opération d’une heure et demie a été un succès et Arg a déclaré: «J’ai déjà un peu d’éclat dans mon visage, donc je suis content de ça, et j’ai l’impression que je perds déjà du poids, ce qui est bon. »