James Argent révèle qu’il a perdu QUATRE pierres après son opération de l’anneau gastrique – mais il en reste quatre autres

La star de TOWIE, James Argent, est à mi-chemin de sa mission de perte de poids, perdant quatre pierres depuis une opération de l’anneau gastrique.

Arg, 33 ans, espère perdre un total de huit pierres et se mettra à poursuivre son mode de vie plus sain après la chirurgie qui a enlevé 70% de son estomac.

Canal 4

James Argent de TOWIE a perdu quatre pierres depuis sa chirurgie de l’anneau gastrique[/caption]

La star de télé-réalité a parlé franchement sur le déjeuner emballé de Steph sur la façon dont «effrayant» cela faisait pencher la balance à 27 pierres.

Arg a choqué les fans l’année dernière quand il a gonflé au poids pendant le verrouillage, admettant qu’il avait troqué sa boisson et sa toxicomanie contre de la nourriture.

Détaillant ce qu’il ressentait avant l’opération, il a déclaré à l’animateur de l’émission Channel 4: «C’était horrible, j’étais toujours extrêmement mal à l’aise, je ne pouvais pas me regarder dans le miroir.

«C’était déprimant et ce n’était tout simplement pas moi. Maintenant, je recommence à me sentir moi-même et je suis enthousiasmé par ce que l’avenir va m’apporter.

Canal 4

Le favori de la télé-réalité a déclaré au déjeuner à emporter de Steph qu’il était « effrayant » de faire pencher la balance à 27 pierres[/caption]

Canal 4

Il a dit qu’il « aimait la vie » depuis l’opération de l’anneau gastrique[/caption]

«C’était effrayant d’être 27 pierres… C’était sérieux, les médecins me disaient à quel point c’était dangereux… Je savais que c’était quelque chose que je devais aborder assez rapidement.

Arg a ajouté: «Je suis plus léger de quatre pierres maintenant. C’est un très bon début. Quatre pierres sur 11 ou 12 peuvent sembler être une goutte dans l’océan, mais je suis heureux d’avoir déjà fait des progrès.

«Je me sens déjà tellement plus heureux, je me sens déjà en meilleure santé, je suis plus léger sur mes orteils, je suis plus confiant. J’aime vraiment la vie en ce moment.

Jaillissant à propos de l’opération de l’anneau gastrique, Arg l’a salué comme «la meilleure chose que j’aie jamais faite».

Canal 4

Arg, 33 ans, a déclaré que la chirurgie avait le plus aidé avec le contrôle des portions[/caption]

La Mega Agency

La star de Celebs Go Dating a mangé de la nourriture et des boissons pendant le verrouillage[/caption]

Il est maintenant six semaines après l’opération et a déclaré que la chirurgie avait le plus aidé à contrôler ses portions.

L’ex de Gemma Collins a déclaré: «Je peux encore manger ce que je veux maintenant, c’est à moi ce que je mets dans ma bouche. Cela m’aide à contrôler les portions.

«Cela m’aide physiquement, je dois encore faire beaucoup de travail pour m’assurer que je vais bien mentalement.»

Parlant de la façon dont la célébrité a joué un rôle dans son embarras face à son fihure, Arg a révélé: «Cela peut être beaucoup de pression … Il y avait des moments où j’étais à mon plus grand, je me sentais mal à l’aise de quitter la maison et parfois j’attendais jusqu’à il faisait noir avant de quitter la maison parce que je serais conscient de me faire photographier… »

Roland Leon / Le Soleil

Il est maintenant six semaines après l’opération[/caption]

Louis Wood News Group Newspaper Ltd

L’ex de Gemma Collins intensifie son régime d’exercice avec l’aide du meilleur ami Mark Wright[/caption]





Il a ajouté: «Maintenant, je suis dans un endroit où je suis sur ce chemin, je perds du poids progressivement et j’accepte mon apparence maintenant.»

Arg a récemment révélé ses blessures chirurgicales résultant de l’opération qui lui a sauvé la vie.

Pendant ce temps, The Sun a révélé en exclusivité comment il espérait jeter deux autres pierres d’ici Noël et s’est tourné vers le meilleur ami Mark Wright pour obtenir de l’aide.

Le dernier jalon de James dans ses efforts de perte de poids survient un jour après avoir été laissé dehors sous la pluie lorsque la sécurité n’a pas réussi à le reconnaître alors qu’il assistait à un match de football caritatif, en raison de son apparence amincie.

