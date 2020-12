James Argent a réfléchi à une surdose de drogue qui a failli lui coûter la vie l’année dernière dans une mise à jour franche des médias sociaux.

Samedi, l’ancienne star de The Only Way Is Essex a célébré ses 33 ans – mais il n’a presque pas atteint un tel âge à la suite d’un incident en 2019.

S’adressant à Instagram samedi, Arg a partagé une vidéo de lui-même chantant la chanson de 1986 Blackbird des Beatles alors qu’il se remémorait sa peur de la surdose.

Partageant sa vidéo, Arg a écrit: «Il y a un an aujourd’hui, jour de mon anniversaire, j’ai été transporté d’urgence à l’hôpital après une surdose de drogue presque mortelle.

«Aujourd’hui, j’ai plus de 11 mois de sobriété et de sobriété. Si je peux y parvenir en 2020 avec tout contre moi, je crois que je peux tout accomplir.

La star de la télévision a également partagé sa remontée personnelle chaque fois qu’il se sentait déprimé.

Il a écrit: « Ps Chaque fois que je me sens déprimé ou déprimé, j’écoute @thebeatles et ça me fait me sentir mieux! »

Les amis et les adeptes n’ont pas tardé à soutenir Arg, avec la star de Loose Women, Saira Khan, écrivant: «Vous pouvez réaliser tout Arg. Vous avez juste besoin de le vouloir tellement.

Et une autre frappe: «Bravo. Un jour à la fois.

Alors que le bon ami Mark Wright a fait remarquer: «Je suis plus que fier de vous Arg.

«J’étais tellement inquiète pour toi tous les jours, tu m’as donné une anxiété constante, être sobre pendant 11 mois est incroyable pour quelqu’un qui était dans un endroit si sombre.

Plus tôt cette année, il a été révélé qu’Arg avait passé une nuit à l’hôpital après avoir subi deux surdoses en l’espace de deux mois.

On dit que la petite amie Gemma Collins a sauvé la vie de la star de télé-réalité en agissant rapidement et en sonnant l’alarme.

Arg lui-même a ensuite tout dévoilé dans une interview où il a révélé qu’il allait, au plus bas, s’enfermer dans une pièce sombre et prendre de la drogue en désespoir de cause.