James Argent interrompt le mariage et interprète une chanson pour les mariés stupéfaits

JAMES ‘Arg’ Argent a laissé une mariée et un marié stupéfaits après avoir gâché leur mariage et interprété une chanson pour l’heureux couple.

La star de télé-réalité de 33 ans a surpris un couple de jeunes mariés lorsqu’il a pris le micro pour une interprétation du classique de Motowns My Girl.

Lors d’une promenade, Arg a expliqué qu’il était tombé sur le couple qui l’avait supplié de se produire à leur réception.

S’inspirant de ses histoires sur Instagram, l’ancienne star de Towie a révélé: « Donc, en gros, je suis à Marlow … je suis allé faire une longue promenade le long de la rivière et je viens de tomber sur ces mariés.

« Je viens de passer devant la réception de mariage et ils m’ont demandé de chanter une chanson. »

Arg a ensuite tourné la caméra pour faire face au couple, qui a supplié: « S’il vous plaît Arg, chantez pour nous. »

La star de la télévision a ajouté: « Même si je suis en survêtement, je me sens impoli, je dois chanter pour eux. »

Les invités au mariage ont éclaté de joie lorsque Arg a demandé s’il devait chanter pour les jeunes mariés.

Le crooner n’a pas pu refuser et a accepté de monter sur scène pour interpréter le tube The Temptations.

Le favori de la télé a fait chanter la foule pendant qu’il entonnait la mélodie classique.

Les mariés étaient ravis d’avoir Arg dans le cadre de leur journée spéciale, il a légendé la vidéo: « Félicitations aux mariés, quelle drôle de soirée. »

L’apparition d’Arg au mariage intervient après qu’il a récemment assisté au mariage de sa sœur Natasha la semaine dernière.

Il a été rapporté qu’Arg était « inséparable » de son ex Lydia Bright ce jour-là.

Un invité à la fête a déclaré qu’Arg et Lydia, qui étaient des amours d’enfance et qui se sont fréquentées pendant plusieurs années, semblaient « plus proches que jamais ».

Arg et Lydia, 30 ans, ont dit qu’ils n’étaient que de bons amis, mais l’initié a déclaré que les deux avaient l’air amoureux l’un de l’autre.

Un spectateur a déclaré au Sun: «Arg et Lydia ont fait un beau partenariat lors du mariage et semblaient très proches.

«Il y a clairement une alchimie entre eux et leur lien remonte à des années, il est donc évident qu’ils ont quelque chose de spécial.

« Au mariage, ils ont dansé et Arg agissait comme le parfait gentleman, s’assurant que Lydia et sa fille Loretta avaient tout ce dont elles avaient besoin.

« Ils semblaient être très inséparables et c’était agréable à voir. »

Le Sun a précédemment révélé à quel point Arg souhaitait faire passer leur amitié au niveau supérieur plus tôt cette année.

Cependant, Lydia a maintenu qu’ils ne sont tous les deux que de bons amis.

Postant une photo d’elle avec James et sa sœur Natasha lors du mariage sur Instagram hier, Lydia a sous-titré la photo : « Les Argents, la famille la plus gentille, la plus chaleureuse et la plus contagieuse que vous ayez jamais rencontrée.

« Tellement heureux que nous soyons tous restés si proches au fil des ans. Amis pour toujours. »