James Argent a expliqué comment une combinaison d’alimentation réconfortante et de manque d’exercice lui a permis d’atteindre un poids inquiétant, ce qui lui fait craindre de mourir s’il ne reçoit pas d’aide.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex, âgée de 33 ans, est désespérée après s’être pesée pour trouver la balance à un peu moins de 27 pierres.

La star de télé-réalité dit que l’ennui du verrouillage et le manque de petite amie ou d’épouse ont été des catalyseurs de sa dernière prise de poids.

Arg était auparavant aussi mince que 14 pierres à l’âge adulte, mais a vu son poids yo-yo ces dernières années – tandis que la pandémie de coronavirus en cours et les verrouillages ont ajouté à ses malheurs.







(Image: CLIQUEZ SUR NOUVELLES ET MÉDIAS)



S’adressant au Sun, Arg a expliqué qu’il était sur la bonne voie pour se remettre en forme l’année dernière – en allant à la salle de sport et à la piscine et en augmentant son travail de chanteur live.

Mais ses plans et ses progrès ont déraillé avec l’arrivée de la pandémie de Covid-19 et le verrouillage en mars dernier.

Il a déclaré: «J’avais fait des progrès l’année dernière avec ma perte de poids car j’aimais la boxe et la natation – mais tout d’un coup, je ne pouvais plus faire cela.

«Je n’ai plus de routine sans le gymnase et je passe beaucoup de temps seul.







(Image: Vincent Dolman)



«Je m’ennuie et j’ai plus de temps libre car tous mes concerts sont annulés. Je n’ai pas de femme, de petite amie ou d’enfants à qui parler et je me sens seul, alors je me tourne vers la nourriture. Je me tourne aussi vers la nourriture quand je suis heureux.

«J’ai dû supprimer les applications de livraison de nourriture de mon téléphone, sinon il est trop facile de commander ce que je veux – généralement des boissons gazeuses, des bonbons à mâcher, de la crème glacée, du chocolat, de la pizza.»

Au cours de son interview franche, la star a également révélé qu’il était maintenant si grand qu’il ne pouvait pas nouer ses propres lacets.

Alors qu’il a prévu une réunion avec des médecins dans les semaines à venir pour discuter des options de chirurgie gastrique – avouer qu’il craint de mourir sans aide chirurgicale pour perdre du poids.

Dans le passé, Arg a diminué après un traitement dans un centre de réadaptation en 2015.

Il est descendu à la 14e place après avoir quitté les vices, notamment la drogue et l’alcool, et se concentrer sur sa santé et sa forme physique.

L’année dernière, la star de télé-réalité a stupéfié les fans en révélant qu’il avait failli mourir deux fois au cours de l’année précédente après avoir lutté contre la toxicomanie.

La star a crédité maintenant l’ex-petite amie Gemma Collins pour lui avoir sauvé la vie après avoir appelé le 999 après s’être effondré seul à la maison après avoir pris de la drogue.