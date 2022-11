James Argent et sa petite amie Stella prévoient d’emménager ensemble après l’avoir présentée à ses parents

La nouvelle petite amie de JAMES Argent a obtenu le sceau d’approbation de ses parents – et le couple prévoit d’emménager ensemble.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que Stella Turian s’est rendue dans l’Essex ce week-end pour rencontrer les amis et la famille d’Arg pour la première fois.

Instagram

James envisage d’emménager avec sa petite amie Stella[/caption]

Instagram

Il a déjà rencontré la famille de Stella lors d’un voyage en Italie[/caption]

Des sources disent qu’ils ont tous été “renversés” par Stella, 19 ans, qui, selon des amis, pourrait déménager au Royaume-Uni dans les mois à venir afin de vivre avec James, 34 ans.

Un initié a expliqué: “Stella est arrivée dans l’Essex vendredi soir et a déjà rencontré les parents de James et ses copains.

« Ils pensent tous qu’elle est géniale, et tout le monde est tellement content de voir James si heureux ; personne ne l’a vu sourire comme ça depuis des années, et il est vraiment bien placé en ce moment.

“Stella apprécie son voyage, surtout parce que cela signifie qu’elle peut passer du temps avec James. Personne ne serait surpris si elle avait déménagé à un moment donné dans un futur pas trop lointain pour être avec lui.

“Les choses sont allées très vite entre eux. Au début, James s’inquiétait de ce que les gens pourraient penser de l’écart d’âge de 15 ans.

“Mais personne ne s’en soucie, et James ou Stella non plus maintenant. Ils attendent juste avec impatience un avenir ensemble.

Le Sun a contacté un représentant de James pour un commentaire.

Le voyage de Stella intervient quinze jours après que James a obtenu la bénédiction des parents de sa petite amie, qu’il a rencontrés en Italie.

La star de télé-réalité – qui a réorganisé sa vie après avoir perdu du poids – s’est récemment rendue en Italie pour rencontrer la famille et les amis de Stella.





Arg, qui sortait auparavant avec la personnalité de la télévision bien-aimée Gemma Collins, a conquis les parents de Stella avec son charme.

James a partagé son voyage en Italie sur Instagram, publiant une photo de lui nageant dans la mer à Positano sur la Costa D’Amalfi en Italie, sous-titrée “C’est Amore”.

Le couple s’est rencontré à Mykonos lorsque James assistait au mariage d’un ami plus tôt cette année.

On sait peu de choses sur Stella mais un film dans lequel elle apparaît – Infiniti – a récemment été présenté au festival du film de Venise.

Arg a récemment tourné la page d’un chapitre difficile après sa prise de poids en spirale et sa dépendance à la cocaïne, devenant sobre et perdant une incroyable pierre de 14 avant de trouver le bonheur avec Stella.

S’exprimant sur Lorraine d’ITV, Arg a récemment admis au présentateur qu’il “avait enfin l’impression de gagner”.

Il a déclaré: «Je suis arrivé à un point où je me sens enfin en confiance.

“Je suis prêt à rencontrer quelqu’un et, aussi cliché soit-il, vous ne pouvez pas aimer quelqu’un tant que vous ne vous aimez pas et maintenant je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin de quelqu’un d’autre.”