James Argent et Lydia Bright se réunissent lors d’un mariage familial alors qu’elle dit qu’ils sont « restés si proches au fil des ans »

JAMES Argent et Lydia Bright se sont réunis lors d’un mariage en famille ce week-end et ont pris des clichés très heureux ensemble.

L’ancien couple avait l’air de s’éclater lors de l’événement de célébration, et Lydia a fait l’éloge de la « gentille » famille de James.

Instagram

Lydia Bright et James Argent ont passé du temps au mariage de sa sœur Natasha[/caption]

À côté d’une image d’eux avec la sœur de mariée rayonnante d’Arg, elle a écrit sur Instagram: « Natasha et Rob, attachez le noeud .

« Les Argents, la famille la plus gentille, la plus chaleureuse et la plus contagieuse que vous rencontrerez jamais. Tellement heureux que nous soyons tous restés si proches au fil des ans

Amis pour toujours . «

Arg avait l’air en bonne santé et heureux dans un costume bleu marine et une chemise blanche tandis que Lydia complétait le rouge de sa cravate avec sa superbe robe.

Le décolleté plongeant et les côtés découpés mettaient en valeur sa silhouette impressionnante.

Dans une deuxième photo, Lydia regardait avec adoration sa fille Loretta alors qu’elle se tenait à côté d’Arg.

Instagram

Les tenues de la paire correspondaient parfaitement[/caption]

Ses fans ont adoré les clichés, avec une écriture: « Aw, c’est si spécial.. Je parie qu’il bourdonne d’avoir vous et Loretta dans sa vie. »

Un deuxième a commenté : « C’est magnifique ! Sérieusement. Xx. «

Tandis qu’un troisième a dit : « Awww ! Magnifique! La deuxième photo semble destinée à être !! »

Dans une interview exclusive avec The Sun en avril, Arg a déclaré que lui et Lydia étaient à nouveau « extrêmement proches ».

La star de 33 ans a fait l’éloge de son amour d’enfance, admettant qu’ils ont jusqu’à présent maintenu leur relation améliorée « à huis clos ».

Rex

Arg et le « premier amour » Lydia sont devenus célèbres ensemble sur The Only Way Is Essex[/caption]

Le couple a commencé à se fréquenter quand ils étaient adolescents et est devenu célèbre ensemble lorsque leur romance rocheuse de huit ans a été documentée dans la série ITVBe The Only Way Is Essex.

Ils se sont finalement séparés il y a cinq ans, Arg ayant eu une romance tout aussi mouvementée avec sa co-vedette de Towie, Gemma Collins.

Arg rayonnait en nous disant: «Moi et Lydia sommes à nouveau extrêmement proches – nous avons gardé cela discret et derrière des portes closes.

« De toute évidence, elle a eu un beau bébé et elle est maintenant mère célibataire. Nous étions ensemble des années avant que Towie n’existe ou avant que l’un de nous ne soit aux yeux du public.

Getty

Il a dit qu’ils étaient « extrêmement proches »[/caption]

«C’est une vraie amie et elle et sa mère m’ont été d’un soutien incroyable.

« J’aime beaucoup Lydia. J’ai de la chance de l’avoir dans ma vie et que nous soyons des amis si proches.

En février, Lydia, 30 ans, a déclaré aux fans qu’elle était « très bonne amie » avec Arg alors qu’elle partageait un joli cliché de lui FaceTiming sa petite fille Loretta.

Elle a parlé de leur relation actuelle lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram, où un fan curieux a demandé: « Est-ce que vous et Arg parlez toujours? »

Getty

Il est toujours resté de bons amis avec sa mère Debbie [far left][/caption]

La belle blonde a répondu : « Oui, nous sommes de très bons amis.

« Il est toujours resté le meilleur ami de ma mère et de mon jeune frère Tommy. »

Prouvant son point de vue, la mère célibataire a partagé une capture d’écran de Loretta profitant d’un appel vidéo avec son ex.

La petite fille regarde la caméra, tenue par sa grand-mère Debbie – qui est rayonnante vers la petite fille.

Instagram

Lydia est une mère célibataire de sa fille Loretta[/caption]

Instgaram

Elle et Arg étaient des amours d’enfance[/caption]

Dans le coin supérieur, Arg peut être vu en train de sourire – appréciant évidemment l’interaction.

En 2016, The Sun a rapporté que Lydia et Arg s’étaient séparés pour de bon lorsqu’elle l’aurait surpris en train de consommer de la cocaïne après sa rechute après un passage en cure de désintoxication.

Ils se sont ensuite réunis pour une nuit de passion lors d’un jour férié à Towie, mais il y a eu un feu d’artifice lorsqu’il est apparu plus tard qu’il avait également couché avec Gemma le même jour.

Elle est actuellement célibataire après s’être séparée du père de Loretta alors qu’elle était enceinte, mais a embrassé le fait d’être une mère célibataire avec le soutien de sa famille.

Getty

Arg s’est séparé de Gemma Collins l’année dernière[/caption]









Pendant ce temps, Arg et Gemma ont subi une autre rupture amère l’année dernière en raison de sa toxicomanie, Arg nous disant qu’il est « complètement célibataire pour le moment ».

Le Sun a révélé en exclusivité hier qu’Arg avait subi une opération gastrique pour l’aider à perdre 12 calculs après que les médecins eurent averti qu’il était « si gros qu’il pourrait mourir ».

Maintenant, Arg se concentre sur lui-même, partageant : « Je veux mettre ma santé en premier, c’est le numéro un. Le plus important est de rester propre et sobre.

« Je suis abstinent et sobre depuis un an et trois mois maintenant. Je sens que je suis prêt à affronter mon poids.