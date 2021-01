James Argent a admis franchement qu’il mourrait simplement sans chirurgie gastrique.

L’ancienne star de TOWIE, 33 ans, pèse désormais 26 pierres après avoir cessé de faire de l’exercice et remplacé les boissons et les médicaments par des plats à emporter illimités et de la restauration rapide.

Arg craint maintenant pour sa vie après avoir admis qu’il « avait un problème » en ce qui concerne son poids, surtout après que les médecins l’aient carrément dit en lui disant: « Perdre du poids ou mourir. »

«Je ne veux pas mourir. Une opération est le seul moyen de perdre du poids », a déclaré Arg au Sun.

Arg admet qu’il sait qu’il a un trouble de l’alimentation, mais qu’il ne peut rien y faire.

Et quand il s’agit de reprendre le contrôle de son alimentation, Arg dit qu’il n’y a que deux options pour lui – et l’une est tout aussi extrême que l’autre.

«Je mourrai de faim et je m’entraînerai trois fois par jour et je serai vraiment maigre, ou je ne ferai pas d’exercice et mangerai des plats à emporter tous les jours», a-t-il expliqué.

Admettant qu’il a fait «beaucoup de recherches» sur les opérations gastriques et ce qu’elles impliquent, la star de la télé-réalité choisit maintenant celle qui convient à sa situation.

Sur les cartes pour lui, il y a un pontage – une procédure qui agrafe une partie de l’estomac pour le rendre plus petit, ou une gastrectomie en manchon – une opération où la majeure partie de l’estomac est complètement enlevée.

Arg a été ouvert sur son poids toujours changeant.

Il est célèbre pour sa 14e place en 2015.

Mais peu de temps après, il a recommencé à gonfler, sa dépendance à la drogue entrant en jeu et causant naturellement encore plus de problèmes à la star.

