James ‘Arg’ Argent espère pouvoir être en bonne santé.

L’ancienne star de TOWIE, 33 ans, pèse 26 pierres après avoir arrêté de faire de l’exercice et remplacé les boissons et les médicaments par des plats à emporter illimités et de la restauration rapide.

Cette semaine, il a partagé que les médecins lui avaient dit qu’il devait «perdre du poids ou mourir» et qu’il devait subir une intervention chirurgicale pour l’aider à perdre du poids.

Il a dit qu’un pontage – une procédure qui agrafe une partie de l’estomac pour le rendre plus petit – ou une gastrectomie en manchon – une opération où la plupart de l’estomac est complètement enlevé – sont sur les cartes.

Et après avoir partagé ses nouvelles inquiétantes, il s’est rendu sur Instagram samedi soir pour remercier ses fans pour leur soutien, et a admis qu’il espérait un jour pouvoir surmonter son trouble de l’alimentation et être «heureux et en bonne santé».







(Image: Getty Images)



Il a tapé: «Merci beaucoup pour tout votre soutien, je suis submergé par votre gentillesse.

«J’étais tellement nerveux de faire l’interview car je ne voulais pas faire face aux faits que mon trouble de l’alimentation a eu raison de moi à nouveau, mais il est temps d’être honnête avec moi-même et de mettre ma santé en premier, Assez c’est assez!

« Mon rêve est d’être aussi heureux et en bonne santé que je l’étais sur cette photo, je m’aimais et me sentais en confiance! Je vous remercie de m’avoir contacté et de me donner des conseils sur la chirurgie de perte de poids.

« Je me bats depuis des années et j’y ai réfléchi longuement et longuement. Je sais que les gens auront leur propre opinion, mais c’est mon chemin et je vais y aller. J’espère revenir à mon meilleur une fois pour toute! »

James a illustré le message franc avec un cliché de retour d’avril 2015 lorsqu’il a assisté à l’événement Jog on to Cancer Research UK de James Ingham à Kensington Roof Gardens à Londres.

L’offrande lui montrait une silhouette suave et remarquablement tondeuse dans une chemise bleue associée à un pantalon chino gris.

Plusieurs commentaires encourageants ont été écrits sous le message des personnalités de la réalité.

Joey Essex, un ancien de TOWIE, a tapé: « Tu peux le faire, mon frère. »







(Image: Images GC)



L’ancienne star de Loose Woman, Saira Khan, a ajouté: « Hé Arg, faites-VOUS. Tout ce qui vous rend heureux de vous sentir confiant et de vivre votre meilleure vie – alors foncez. C’est VOTRE vie. Toujours là pour vous. »

Tom Parker de The Wanted a écrit: « Tu peux le faire mon pote. »

Arg a été ouvert sur son poids toujours changeant.

Il est célèbre pour sa 14e place en 2015.

Mais peu de temps après, il a recommencé à gonfler, sa dépendance à la drogue entrant en jeu et causant naturellement encore plus de problèmes à la star.







(Image: David Fisher / REX Shutterstock)



La dépendance à la cocaïne d’Arg est devenue si grave qu’il n’a eu d’autre choix que de demander de l’aide.

La star de la télé-réalité est entrée en cure de désintoxication au Nouvel An pour essayer de réparer sa bataille contre l’alcool et le poids.

C’est alors que Mark Wright, un ami de TOWIE, est intervenu pour aider.

Mark craignait pour la vie de son meilleur ami au plus fort de la dépendance à la cocaïne de la star en difficulté.

Arg avait subi deux surdoses presque mortelles alors qu’il luttait contre la dépendance, mais il a refusé les tentatives de Mark pour lui demander de l’aide en cure de désintoxication.







(Image: PALACE LEE / SplashNews.com)



La star de la télévision a demandé l’aide d’un conseiller qui lui a dit que la mort de son ami était un risque qu’il devait prendre parce que parfois quelqu’un doit toucher le fond avant d’obtenir de l’aide.

Il a dit: « J’ai appelé [the counsellor] et dit que pouvais-je faire? J’ai fait chaque pas. Il m’a juste dit que parfois tu les laisses toucher le fond et savoir qu’ils ont besoin d’aide.

« Tu ne peux rien faire d’autre. J’ai demandé, et s’il meurt? C’est le risque que tu dois prendre. »

« Juste avant Noël 2019, il y a eu de mauvais moments », a-t-il ajouté.

