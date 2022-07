James Argent a l’air plus mince que jamais en chantant sur Lorraine d’ITV après une perte de poids de 14 pierres alors qu’il s’ouvre sur la dépendance

JAMES Argent a montré son look plus mince sur Lorraine d’ITV aujourd’hui alors qu’il révélait sa nouvelle carrière en chantant avec The Arg Band.

L’ex-star de Towie a discuté avec Lorraine Kelly de sa nouvelle vie après avoir perdu du poids et vaincu ses démons.

Il y a deux ans, Arg a failli mourir d’une overdose de cocaïne et des séjours en cure de désintoxication ont suivi.

L’année dernière, il a subi une opération d’anneau gastrique et a perdu un incroyable 14 calculs.

“Pour le moment, je vais dormir excité pour le lendemain et je me réveille positif et plein d’énergie”, a-t-il déclaré.

« Je dois juste m’assurer de ne pas être trop complaisant ou emporté.

“Et je dois me rappeler où j’étais avant et continuer à travailler.”

L’ex Towie a lancé The Arg Band plus tôt cette année après avoir quitté l’émission ITVbe The Only Way Is Essex.

“Je n’ai jamais voulu être une pop star, j’ai toujours voulu être un chanteur de mariage”, a-t-il déclaré.





Arg a interprété Hit I Want To Make You Sweat de Bob Marley et Brown Eyed Girl de Van Morrison.

Il a dit à Lorraine: «Venir et jouer avec The Arg Band en direct sur Lorraine, c’est aussi bon que possible.

« Nous avons le saxophone, nous avons tout. C’est une fête.