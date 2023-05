James Argent a l’air plus mince que jamais alors qu’il danse avec des fans à Marbella après sa 13e perte de poids

JAMES Argent a l’air plus mince que jamais alors qu’il dansait avec des fans à Marbella après sa 13e perte de poids.

L’ancienne star de TOWIE, 35 ans, a jeté 13 pierres et a dévoilé son nouveau corps dans The Sun après une abdominoplastie suite à une chirurgie de la manche gastrique.

Il semblait assister à un mariage dans la ville espagnole[/caption]

Maintenant, James ‘Arg’ a été aperçu en meilleure santé que jamais lors d’un voyage à Marbella.

Il a été photographié en train de danser avec des fans tout en montrant son physique soigné.

Arg arborait un sourire heureux et portait une chemise bleue avec un pantalon chino blanc.

Sur une photo, on pouvait le voir embrasser un fan ravi.

Il semblait assister à un mariage dans la ville espagnole.

Pendant ce temps, James a fièrement joué devant l’appareil photo dans nos photos exclusives – transpirant à peine tout en écrasant 20 pompes sans le haut.

Quatre mois après l’opération et il est également couvert de cicatrices, dont deux sous ses hanches à cause de son abdominoplastie qui s’estomperont avec le temps

Et ils sont le seul rappel physique restant de son ancien corps de 27 pierres.

Dans une interview exclusive avec The Sun, Arg a déclaré: « L’opération s’est déroulée de manière incroyable.

« Il y a encore un peu de gonflement, en fait, parce que je pense que le gonflement diminue après, disons, six mois.

« Et écoutez, j’ai quelques cicatrices, mais je sais qu’elles vont s’évanouir. Je pense que c’est plutôt cool d’avoir quelques petites cicatrices ou blessures de combat en cours de route.

« On ne sait jamais, donnez-lui encore six mois et peut-être que je serai prêt à entrer dans de beaux Speedos bleu marine! »

