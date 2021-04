James ‘Arg’ Argent va bientôt subir une chirurgie gastrique qui lui sauvera la vie dans le but de mincir son physique.

Et l’ancienne star de TOWIE – qui mesure actuellement 26 pierres – a bravé le temps froid cette semaine dès que les restrictions relatives aux coronavirus ont changé pour permettre aux sports de plein air de reprendre.

Désireux de faire de l’exercice, le joueur de 33 ans a été aperçu en train de faire un plongeon dans une piscine en plein air dans l’Essex.

James était habillé pour l’activité en short de bain noir et couvrait ses cheveux bruns d’un bonnet de bain.

S’assurant qu’il était entièrement équipé pour nager quelques longueurs, il a également enfilé des lunettes de natation.

Les photographies prises sur le site montrent James sautant dans la piscine et éclaboussant pendant qu’il nageait.

Après son plongeon dans le lido, James s’est séché au bord de la piscine et a troqué son maillot de bain contre des vêtements plus chauds avant de rentrer chez lui.

Il s’est changé en un pull à capuche noir orné de paroles de chansons du hit des Rolling Stones, You Can’t Always Get What You Want, associé à un short noir et des sandales à enfiler.







James fait maintenant pencher la balance à 26 pierres après avoir arrêté de faire de l’exercice et remplacé les boissons et les médicaments par des plats à emporter illimités et des fast-foods.

Le natif de Brentwood – qui dit qu’il se débrouille pour sa vie en raison de sa taille – a précédemment admis qu’il « avait un problème » en ce qui concerne son poids, surtout après que les médecins l’aient carrément dit en lui disant: «Perdez du poids ou mourez.»

«Je ne veux pas mourir. Une opération est le seul moyen de perdre du poids », a déclaré Arg au Sun

«Je vois des photos de moi et c’est trop bouleversant. L’autre jour, j’ai dû demander à mon manager de mettre mes chaussures pour moi parce que je ne pouvais tout simplement pas le faire – mon ventre est trop gros. Je ne peux pas faire mes propres lacets.







Arg – qui a récemment eu son premier vaccin covid – dit qu’il sait qu’il a un trouble de l’alimentation, mais qu’il ne peut rien y faire.

Lorsqu’il s’agit de reprendre le contrôle de son alimentation, Arg dit qu’il n’y a que deux options pour lui – et l’une est tout aussi extrême que l’autre.

«Je mourrai de faim et je m’entraînerai trois fois par jour et je serai vraiment maigre, ou je ne ferai pas d’exercice et mangerai des plats à emporter tous les jours», a-t-il expliqué.

« Je ne peux pas maintenir mon poids – j’ai besoin d’aide. Personne n’essaie de m’empêcher d’avoir une op. Tout le monde sait que c’est la seule façon de perdre du poids. »







Admettant qu’il a fait «beaucoup de recherches» sur les opérations gastriques et ce qu’elles impliquent, la star de la télé-réalité choisit et choisit maintenant celle qui convient à sa situation.

Sur les cartes pour lui, il y a un pontage – une procédure qui agrafe une partie de l’estomac pour le rendre plus petit, ou une gastrectomie à manches – une opération où la majeure partie de l’estomac est complètement enlevée.







Les deux options ne sont pas bon marché, chacune lui coûtant 10000 £ s’il choisit d’en subir une.

Arg a été ouvert sur son poids toujours changeant.

Il est célèbre pour sa 14e place en 2015.







Mais peu de temps après, il a recommencé à gonfler, sa dépendance à la drogue venant jouer et causant naturellement encore plus de problèmes à la star.

Le poids d’Arg a augmenté et diminué au cours de sa relation on / off avec Gemma Collins.

Bien que les deux ne soient plus ensemble, c’est finalement le GC qui a en fait sauvé la vie d’Arg.

En octobre 2019, Gemma a été forcée d’appeler le 999 après que Arg se soit effondré alors qu’il était seul chez lui alors qu’il ne répondait pas à son téléphone.

Gem a décidé de se séparer d’Arg l’année dernière après avoir apparemment voulu une relation ouverte.







Gemma a été blessée après que James l’ait appelée une série de noms cruels, y compris un « hippopotame » et « gros f ** k ».

Elle a partagé une collection de captures d’écran sauvages de leur échange sur son Instagram avant de supprimer rapidement les messages.





Quelques mois auparavant, la dépendance à la cocaïne d’Arg était si grave qu’il n’avait d’autre choix que de demander de l’aide.

Il est allé en cure de désintoxication au cours de la nouvelle année pour essayer de résoudre sa bataille d’alcool et de poids.

