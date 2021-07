James ‘Arg’ Argent submergé par une chemise ample alors qu’il montre fièrement une perte de poids de 5,5 pierres après une chirurgie gastrique

JAMES ‘Arg’ Argent est submergé par sa chemise ample tout en exhibant fièrement sa perte de poids de 5,5 pierres après une chirurgie gastrique.

La star de 33 ans est sensiblement plus mince après avoir subi une opération de sauvetage plus tôt cette année.

Instagram

La chemise d’Arg est visiblement lâche autour de sa plus petite taille[/caption]

L’ancien favori de Towie rayonnait fièrement alors qu’il révélait ses nouveaux meubles sur Instagram aujourd’hui.

Arg a posé sur le grand fauteuil et le canapé assorti dans les nouveaux boutons-pression, insérant la marque dans la légende du message alors qu’il écrivait: « Je ne connais personne qui aime se détendre autant que moi

« Surtout après toute la natation que je fais, c’est donc un rêve devenu réalité «

Sur les photos, Arg porte une chemise bleue et un pantalon beige, ainsi qu’une paire de mocassins marron.

Instagram

Il a fièrement montré ses nouveaux meubles en ligne[/caption]

Médias sociaux – Se référer à la source

Arg a subi une chirurgie gastrique en avril pour lui sauver la vie[/caption]

La chemise tombe librement autour du cadre de sa tondeuse, attirant l’attention sur sa perte de poids impressionnante.

La star a choqué les fans lorsqu’il a révélé qu’il avait gonflé à près de 27 pierres pendant le verrouillage, affirmant qu’il avait troqué une boisson et une toxicomanie contre de la malbouffe lorsque Covid a fermé les gymnases et les piscines.

Le Sun a révélé en exclusivité qu’Arg avait subi une intervention chirurgicale pour l’aider à perdre 11 pierres et à lui sauver la vie.

Maintenant, il espère perdre du poids au 16e rang après s’être fait enlever la moitié de son estomac au cours de la procédure de 10 000 £.

Instagram

La star espère perdre 11 pierres[/caption]

Le mois dernier, The Sun a raconté comment la star de Towie a déclaré « qu’il se sent 10 ans plus jeune » depuis qu’il a perdu du poids – mais il lui reste encore trois pierres à faire.

Arg a atteint le 27e rang lorsqu’il a subi une chirurgie gastrique vitale en avril après que les médecins l’ont averti: « Perdez du poids ou mourez. »

Maintenant, il se sent mieux que jamais après que l’opération a aidé à contrôler son alimentation, qui est devenue incontrôlable pendant le verrouillage.









Arg a déclaré que sa prise de poids choquante avait laissé son meilleur ami Mark Wright et son frère footballeur Josh, qui dirigent ensemble une entreprise de fitness, en larmes lorsqu’ils sont intervenus pour aider leur copain d’enfance.

Parlant de sa perte de poids sur le panier-repas de Steph, Arg a déclaré: «C’était horrible, j’étais toujours extrêmement mal à l’aise, je ne pouvais pas me regarder dans le miroir.

«C’était déprimant et ce n’était tout simplement pas moi. Maintenant, je commence à me sentir à nouveau moi-même et je suis enthousiasmé par ce que l’avenir va m’apporter.

« C’était effrayant d’avoir 27 pierres… C’était sérieux, les médecins me disaient à quel point c’était dangereux… Je savais que c’était quelque chose que je devais régler assez rapidement. »