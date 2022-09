James ‘Arg’ Argent de Towie s’inscrit à Celeb SAS Who Dares Wins après une perte de poids de 14 pierres

La star de THE Only Way Is Essex, James Argent, s’est inscrite à Celebrity SAS: Who Dares Wins après sa perte de poids de 14 pierres.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex serait “déterminée” à participer et à atteindre la fin du parcours exténuant des célébrités.

On dit que James participera à la prochaine série de l'émission

La dernière série de célébrités a récemment rejoint le spectacle exténuant

Arg, 34 ans, qui a perdu 14 pierres après un pontage gastrique l’année dernière, souhaite s’inscrire au défi ultime.

La star de télé-réalité – qui a déjà parlé de sa bataille contre la toxicomanie et la frénésie alimentaire – a été surnommée la « signature parfaite » pour l’émission brutale de Channel 4.

Hier, The Sun a révélé que James devrait participer à la prochaine série, qui sera à nouveau dirigée par le marin américain Rudy Reyes.

Maintenant, on dit que la star est ravie de la “signature parfaite” car cela lui donnera une chance de s’ouvrir sur sa récente bataille.

Une source a déclaré au MailOnline: «James a traversé tellement de choses dans sa vie, mais maintenant après des mois de récupération et de travail sur lui-même.

« Il est prêt à relever un défi de cette ampleur. Ce n’est pas seulement l’aspect physique du spectacle pour James, il sera testé mentalement.

“Les producteurs de SAS sont toujours à la recherche de célébrités qui ont une histoire à raconter et sont prêtes à saisir l’occasion – James est la signature parfaite.”

Ailleurs, The Sun a détaillé comment la chanteuse pop Siva Kaneswaran et l’actrice Hollyoaks Kirsty-Leigh Porter sont alignées pour la prochaine série de Celebrity SAS: Who Dares Wins.





Le couple aurait été en pourparlers avec les producteurs de l’émission à succès de Channel 4 pendant des semaines.

Les initiés ont déclaré que la chanteuse de The Wanted Siva et la star du feuilleton Kirsty, toutes deux âgées de 33 ans, étaient des signatures infaillibles pour la série l’année prochaine.

Une source a déclaré: « Siva et Kirsty-Leigh sont toutes deux des signatures infaillibles pour le prochain épisode de SAS: Who Dares Wins.

«Ils ont fait leurs évaluations de la condition physique et sont sur la bonne voie pour signer sur la ligne pointillée pour le spectacle.

“Matt est un grand nom pour SAS mais finalement ils savent qu’ils peuvent aussi tenter un public plus jeune avec Siva et Kirsty-Leigh.

“Gareth Gates est également au programme de la prochaine série, c’est donc un vrai mélange de personnages.

“Kirsty-Leigh est devenue maman pour la première fois l’année dernière et cherche vraiment à se mettre au défi loin de Hollyoaks. Alors que Siva a traversé beaucoup de choses avec la mort de son coéquipier Tom Parker.

“Il pense que le spectacle sera une expérience incroyable et le fait à la mémoire de Tom.”

Un porte-parole de Celebrity SAS: Who Dares Wins a déclaré: «Dans les meilleures traditions du SAS, cette mission est confidentielle.

“Cependant, tous les détails seront publiés lors de la diffusion de la série l’année prochaine. En attendant, écoutez la série actuelle de Celebrity SAS: Who Dares Wins, le dimanche soir à 21h sur Channel 4. “

La semaine dernière, The Sun a révélé en exclusivité comment Matt Hancock MP avait été invité à participer à l’émission.

James a subi un pontage gastrique l'année dernière

James a perdu 14 pierres au cours de la dernière année