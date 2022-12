James Anderson sent qu’il peut continuer à jouer “pendant plusieurs années” dans l’équipe “excitante” d’Angleterre de Ben Stokes | Nouvelles du cricket

Le couturier anglais James Anderson pense qu’il peut continuer à jouer au test de cricket “pendant un certain nombre d’années” après avoir été dynamisé par le style agressif défendu par le capitaine Ben Stokes.

Le joueur de 40 ans – qui se repose pour le troisième et dernier test au Pakistan après avoir aidé son équipe à prendre une avance inattaquable de 2-0 – fait partie d’une équipe qui a remporté huit des neuf tests depuis que Stokes a succédé à Joe Root en tant que capitaine au printemps.

Parler à Sky Sports Cricket Nasser Hussain, Anderson – qui a fait ses débuts en Angleterre dans un ODI contre l’Australie en décembre 2002 – a déclaré : “Je suis là depuis 20 ans et [Stokes’] l’état d’esprit offensif me fait penser différemment le jeu.

“Cela a été une bouffée d’air frais et je sens que je pourrais continuer pendant plusieurs années dans ce régime.

“Je n’ai jamais pensé à ne pas vouloir sortir du lit ou aller au sol et travailler sur mes compétences. C’est ce qui m’a permis de continuer.

“Cette faim de continuer à s’améliorer est cruciale et j’ai de la chance que mon corps puisse faire face aux tensions du test de cricket, donc tant que j’ai cette faim, qui sait combien de temps je peux continuer.

“Je profite juste de chaque instant sur le terrain, essayant de m’amuser et d’être créatif avec les terrains et comment nous essayons d’obtenir 20 guichets. Et nous regarder battre a été incroyable.

“J’ai vu l’équipe de la balle blanche se renforcer depuis la ligne de touche, mais faire partie d’un groupe qui fait avancer le jeu et élève la barre du test de cricket, c’est quelque chose de spécial.”

“Stokes a tellement de positivité chaque jour”

Concernant le capitaine Stokes, qui a relancé une équipe de test d’Angleterre qui n’avait remporté qu’un seul de ses 17 tests précédents avant sa nomination, Anderson a ajouté: “Il a été fantastique.

“Il a tellement de positivité chaque jour que vous vous présentez, que ce soit avant le match ou pendant le match. Nous nous présentons à l’entraînement la veille d’un test et il veut que nous fassions une compétition à six !

“Il veut que nous nous amusions et que nous profitions du temps que nous passons ensemble, en jouant à ce type de cricket passionnant. C’est contagieux de voir comment les gars s’entraînent.

“Stokes et Root s’amusent lors d’une séance au filet et font preuve de créativité déteint sur les plus jeunes. C’est bien beau de parler de liberté, mais quand vous voyez les meilleurs joueurs le faire, vous ne pouvez pas vous empêcher de suivre leur exemple.”

La victoire de l’Angleterre en 26 points lors du deuxième test à Multan, au cours duquel Anderson a remporté trois guichets, a remporté une première victoire en série contre le Pakistan à l’étranger depuis que l’équipe de Hussain a gagné 1-0 en 2001.

La tournée au Pakistan est également la première d’une équipe anglaise au ballon rouge depuis 2005, les voyages dans le pays ayant été interrompus à la suite de l’attaque contre le bus de l’équipe du Sri Lanka à Lahore en 2009.

Anderson a ajouté: “Ce n’est pas seulement la victoire, mais le style dans lequel nous l’avons fait. La façon dont nous avons joué cet été était incroyable, mais continuer est incroyable. Une fois que nous serons rentrés à la maison et assis, ce sera quelque chose qui est là-haut dans la carrière de chacun.

Je pense que c’est juste là-haut [with one of my best] car vous n’avez pas l’habitude de jouer des boules comme ça dans ces conditions très souvent. Cela le rendait très spécial pour moi. Non seulement le style de livraison – swing inversé, utilisant les fissures – mais aussi le fait que le Pakistan avait pris un bon départ. Obtenir un guichet quand nous en avions besoin était vraiment important.

“Nous savions tous à quel point les Pakistanais aiment le test de cricket et la façon dont nous avons été accueillis est absolument incroyable. C’est une grande opération qui nous fait passer de l’hôtel au sol.

“Le moment qui m’a marqué, c’est après avoir obtenu un résultat sur ce terrain à Rawalpindi [in the first Test].

“L’ovation que nous avons reçue des supporters pakistanais n’est pas quelque chose que j’ai vécu en dehors de l’Angleterre.”

Bazball fonctionnera-t-il dans The Ashes?

Enfin, lorsqu’on lui a demandé si le style de cricket ” Bazball ” de l’Angleterre fonctionnerait dans la série Ashes de l’été prochain alors que les hôtes chercheraient à retrouver l’urne pour la première fois depuis 2015, Anderson a déclaré : ” Les gens ont demandé si cela fonctionnerait au Pakistan et nous sommes 2-0 vers le haut.

“Pour nous, il s’agit d’essayer de continuer à nous améliorer. Nous savons que le style fonctionne pour nous et nous avons le talent pour pouvoir le faire.

“Cela ne fonctionnera peut-être pas contre l’Australie, mais nous allons lui donner une bonne chance et j’espère que ce sera le cas.”