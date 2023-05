James Anderson se déclare «définitivement» apte à la série Ashes après une blessure à l’aine | Nouvelles du cricket

James Anderson s’est déclaré « tout à fait apte » pour la série anglaise Ashes avec l’Australie, en direct sur Sports du cielavec le lanceur rapide confiant qu’il s’est remis d’une blessure à l’aine.

Le joueur de 40 ans a subi une blessure mineure lors du match de championnat du comté de Lancashire contre Somerset plus tôt dans le mois.

Dans la semaine où la blessure à la cheville de son compatriote anglais Ollie Robinson a été confirmée comme n’étant pas grave à la suite d’un scan, Anderson a révélé qu’il était déjà de retour dans les filets.

« Il [groin injury] est bon. Ce n’est pas trop grave. Je suis de retour au bowling et à la course et je suis confiant que je serai bientôt en forme et que je tirerai », a déclaré Anderson au Télégraphe.

« L’idée est d’essayer de l’intensifier ici au Lancashire au cours des deux prochains jours, puis de rencontrer l’Angleterre dimanche et de voir où j’en serai. Je suis dans l’équipe pour le test d’Irlande mais nous devons faire un appel sur ce plus près du temps.

« Oui définitivement [he will be fit for the first Ashes Test at Edgbaston]. Il se sent vraiment bien et comme s’il avait réagi au traitement.

Stuart Broad et Anderson demandent à The Sky Sports Ashes AI Bot comment faire sortir l'Australien Steve Smith !



« Je n’ai plus aucun problème à courir et à jouer au bowling et en croisant les doigts, je peux continuer comme je l’ai été et je serai prêt pour les Ashes. »

Jofra Archer, rapide du Sussex et de l’Angleterre, a été exclu pour tout l’été, tandis que Olly Stone du Nottinghamshire sera absent pendant plusieurs semaines en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Anderson dit qu'il est « absolument dégoûté » pour Jofra Archer après avoir été exclu de The Ashes



À la lumière de toutes les blessures, le couturier du Worcestershire Josh Tongue a été ajouté à l’équipe d’Angleterre avant leur match LV = Insurance Test contre l’Irlande, en direct sur Sports du ciel.

Tongue rejoindra l’équipe cette semaine, le Test at Lord’s commençant le jeudi 1er juin.

La couverture en direct du premier test est en direct du 16 au 20 juin Sky Sports Cricket.

Le directeur général de la BCE, Rob Key, a applaudi les performances de Josh Tongue pour le Worcestershire



Josh Tongue ajouté à l’équipe d’Angleterre pour le test d’Irlande

Le sélectionneur national masculin d’Angleterre, Luke Wright, a déclaré: « Nous surveillons Josh (Tongue) depuis un certain temps et il mérite cette convocation dans l’équipe de test. Ce sera une expérience formidable pour lui de comprendre et de s’habituer à l’environnement sous Ben (Stokes) et Brendon (McCullum)

« Il est important d’avoir des joueurs prêts à réagir et avec un gros été de test de cricket à venir, nous aurons besoin de cette profondeur pour notre équipe. Nous souhaitons bonne chance à Josh et au reste de l’équipe pour le premier match international de la campagne. »

Stuart Broad avait fait allusion à la rotation des quilles pour l’Angleterre dans une interview avec Sports du ciel cette semaine alors que les hôtes adoptent une approche prudente de leur rythme d’attaque avant les Ashes.

Broad dit qu'il sait que l'Angleterre « s'imaginera gagner » dans la prochaine série Ashes contre l'Australie



Robinson a reçu le feu vert pour son scan de la cheville plus tôt dans la semaine, mais l’étendue de son implication contre l’Irlande reste à voir.

L’Angleterre manque également notamment d’Archer après qu’il ait été exclu pendant tout l’été à la suite d’une fracture de stress au coude.

Parlant de Tongue lors de l’annonce originale de l’équipe, le directeur général du cricket masculin d’Angleterre, Rob Key, a déclaré: « Quelqu’un comme Josh fait partie d’une bande de gars qui sont de sérieux quilleurs qui arrivent. »