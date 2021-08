James Anderson obtient le premier ballon du skipper indien Virat Kohli alors que l’Angleterre riposte avant l’arrivée de la pluie | Nouvelles de cricket

Faits saillants de la deuxième journée du premier test entre l’Angleterre et l’Inde à Trent Bridge

James Anderson a pris deux guichets en deux balles, dont le capitaine indien Virat Kohli pour un canard d’or, alors que l’Angleterre a riposté le deuxième jour du premier test.

Après avoir battu l’Angleterre pour 183 le premier jour à Trent Bridge, l’Inde s’est hissée en position dominante le deuxième matin grâce à un partenariat d’ouverture de 97 manches entre Rohit Sharma et KL Rahul.

Cependant, Ollie Robinson a cassé le stand sur le coup du déjeuner, Anderson avait Cheteshwar Pujara puis Kohli pris du retard avec des livraisons consécutives au début de la session de l’après-midi, Ajinkya Rahane était épuisé et soudainement l’Inde était 112-4.

Les deux guichets d’Anderson l’ont amené à 619 guichets d’essai, troisième avec Anil Kumble sur la liste de tous les temps, et sans une baisse de Dom Sibley au deuxième glissement pour sursis à Rahul (57no), il aurait dépassé l’ancien fileur indien .

Alors que les nuages ​​de pluie s’accumulaient au-dessus de la tête, les arbitres ont emmené les joueurs pour une mauvaise lumière avant que l’Angleterre ne puisse faire de nouvelles incursions.

La pluie a dûment suivi et après deux tentatives de redémarrage, trois balles combinées ont été jouées, le jeu a été abandonné pour la journée à 17h35 avec India 125-4.

