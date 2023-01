James Anderson : « L’intelligence émotionnelle » de Ben Stokes a revigoré ma carrière en Angleterre | Nouvelles du cricket

Le quilleur anglais James Anderson affirme que l’approche menée par Brendon McCullum et Ben Stokes, et « l’intelligence émotionnelle » de ce dernier, a revigoré sa carrière internationale.

Le décompte d’Anderson de 177 sélections de test le place deuxième sur la liste de tous les temps derrière l’Indien Sachin Tendulkar mais, à l’âge de 40 ans, il évalue toujours les défis futurs plutôt que de revivre les gloires passées. En décembre, il a fêté ses 20 ans en tant que joueur international.

Profiter de son travail a été encore plus facile depuis que Stokes et McCullum ont révisé toute l’approche de l’Angleterre et, avec elle, leurs résultats.

En supprimant la peur de l’échec et en la remplaçant par un désir de divertir, l’équipe a remporté neuf victoires en 10 tests, créant un buzz qui se propage déjà dans le monde du cricket au sens large.

Anderson a joué son rôle dans les victoires en série contre la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud à domicile l’été dernier, plus la victoire contre l’Inde lors du cinquième test retardé de la série 2021, avant de remporter huit guichets lors de leurs deux premières victoires au Pakistan lors d’une série historique 3-0. table rase.

L’équipe d’Angleterre pour la tournée d’essais en Nouvelle-Zélande Ben Stokes (capitaine), James Anderson, Stuart Broad, Harry Brook, Zak Crawley, Ben Duckett, Ben Foakes, Will Jacks, Dan Lawrence, Jack Leach, Ollie Pope, Matthew Potts, Ollie Robinson, Joe Root, Olly Stone.

Les nouveaux arrivants et les vétérans ont été dynamisés par l’approche offensive, qui les verra affronter la Nouvelle-Zélande dans une série de deux tests en février et Anderson prévoit une série à succès lorsqu’ils tenteront de récupérer les cendres contre l’Australie plus tard cette année.

“C’est excitant d’être dans cette équipe. Peu importe qui nous affrontons, ce sera amusant, nous allons lui donner une bonne chance et l’Australie cet été pourrait tout simplement être incroyable”, a-t-il déclaré.

Image:

Anderson dit que l’environnement de l’Angleterre sous une nouvelle direction a été extrêmement excitant





“Je ne les vois pas faire autre chose que s’affronter pour être honnête. Je pense qu’ils vont combattre le feu par le feu et cela va le rendre si explosif et excitant.

“Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous en tant que joueur si vous n’appréciez pas la façon dont nous jouons. C’est constamment penser et parler du jeu de manière positive, donc oui, cela m’a revigoré.”

Image:

Anderson à 40 ans reste un quilleur anglais stellaire





Anderson a produit un jaffa pour éliminer le Pakistanais Mohammad Rizwan, car sa forme ne montre aucun signe de ralentissement



Anderson a salué le leadership et la conviction de Stokes, citant son insistance pour qu’un groupe de bowling fatigué soit excusé d’une audience avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Shariz après une invitation tardive à Rawalpindi le mois dernier.

“Il a juste dit, ‘les quilleurs n’y vont pas, ils doivent récupérer’. Il est assez fort pour faire ça”, a déclaré Anderson.

“Je l’ai toujours eu comme un gars qui montre l’exemple. Mais il est tout simplement incroyable, l’intelligence émotionnelle autour du groupe, la gestion des joueurs. Je ne savais pas qu’il avait ce côté-là.

Image:

Anderson a rendu hommage à “l’intelligence émotionnelle” du skipper Ben Stokes





“Il y a certainement eu un moment où j’ai pensé que ça pouvait être ça [for my England career]. Il y avait un peu de colère et de déception [at being left out of the tour to the West Indies].

“J’essayais juste de donner un sens à cela et de ne pas prendre de décisions irréfléchies.

“Je ne suis pas un quilleur complet. Je n’ai pas joué le jeu parfait ni joué le match parfait.

“Il y a toujours des choses que je pense pouvoir régler. Je veux être le meilleur dans tout ce que je fais. Si je suis nul dans quelque chose, je vais tout simplement abandonner.”

Calendrier Nouvelle-Zélande – Angleterre 1er test (balle rose, Bay Oval, Mount Maunganui) – 16-20 février

– 16-20 février 2e essai (Wellington) – 24-28 février