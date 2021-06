James Anderson : Le détenteur du record de sélections d’Angleterre Test parle de son incroyable parcours à 162 sélections | Nouvelles de cricket

11:36



L’Anglais James Anderson parle à Nasser Hussain de son illustre carrière alors qu’il devient le joueur de cricket de test le plus capé du pays de tous les temps

James Anderson célèbre cette semaine de devenir le joueur de cricket de test le plus capé d’Angleterre alors qu’il joue dans le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston.

S’adressant à son ancien capitaine, Nasser Hussain – qui lui a offert sa première casquette Test en 2003 -, Anderson, 38 ans, a déclaré qu’il aimait toujours le jeu et avait envie de continuer encore plus longtemps.

Cliquez sur la vidéo ci-dessus pour regarder le chat en entier et lisez la suite ci-dessous…

💬 Voir quelqu’un battre ce record est énorme ; pour lui de le faire comme un quilleur rapide montre son niveau de compétence et ses capacités sur une période de temps 💬@Racine66 est en admiration devant @ jimmy9 alors que le couturier se prépare à devenir le joueur de cricket d’essai le plus capé d’Angleterre 👍#EngvNZ 10h Sky Sports Cricket 📺📱💻 – Sky Sports Cricket (@SkyCricket) 10 juin 2021

Au record 162e casquette d’essai :

« Ce fut un voyage incroyable que j’ai fait au cours des 18 dernières années.

« Je me souviens de mes débuts aussi clairement que tout – et puis il y a eu des souvenirs incroyables tout au long de cette période. Je ne peux pas croire que je suis arrivé là où je suis aujourd’hui. »

Début de carrière d’essai :

« J’étais très peu sûr de moi quand j’étais enfant, en grandissant. J’avais beaucoup de doutes.

Anderson dit qu’il lui a fallu quelques années pour se sentir à sa place sur la scène internationale

« Ce n’est que lorsque vous jouez contre les meilleures équipes et les meilleurs joueurs du monde que vous vous sentez vraiment à votre place.

« Il m’a fallu des performances constantes au fil des ans pour renforcer ma confiance et me faire croire que j’appartiens réellement à ici. »

Battre le record de Sir Alastair Cook :

« Il m’a appelé hier soir pour me féliciter. C’est incroyable de dépasser quelqu’un comme lui, que j’admire tellement et que j’ai tellement de respect.

« Nous sommes des amis proches depuis de nombreuses années et c’est juste dommage qu’il ne soit pas là pour partager l’expérience avec qui. »

Les secrets de sa longévité :

« Je pense que c’est en grande partie de la chance. Je suis né avec un corps qui peut faire face aux pressions du bowling.

James Anderson dispute son 162e match pour l’Angleterre cette semaine lors du deuxième test contre la Nouvelle-Zélande à Edgbaston

« Je travaille dur pour ma forme physique et il s’agit d’essayer de rester affamé. J’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à donner au jeu. J’ai l’impression que je peux toujours prendre des guichets.

« Il s’agit donc de se présenter tous les jours et d’avoir cette faim de s’améliorer et de s’améliorer. J’espère que cela m’aidera à continuer un peu plus longtemps.

Focus sur la forme physique :

« Certainement, plus je vieillis, plus je dois me concentrer sur l’aspect fitness. Je suis également très conscient de mon alimentation maintenant, et je bois probablement beaucoup moins qu’avant – le jeu , en général, a changé de cette façon. Nous sommes maintenant beaucoup plus concentrés sur la nutrition et la forme physique que nous ne l’avons jamais été. C’est formidable d’en faire partie. «

Le « roi du swing » :

1:56 Découvrez quelques-uns des points forts d’Anderson dans un maillot anglais Découvrez quelques-uns des points forts d’Anderson dans un maillot anglais

« C’est quelque chose sur lequel j’ai travaillé sans relâche. L’échangiste que j’ai appris à l’âge de 18 ans auprès de Mike Watkinson au Lancashire, tandis que l’échangiste a pris probablement la meilleure partie de cinq ans pour arriver là où je me sentais en confiance pour le lancer dans un match test Il a fallu tellement de pratique pour y arriver.

« Certainement au début de ma carrière, j’ai eu des capitaines assez intimidants ! Et je ne voulais pas les laisser tomber en faisant jouer un mauvais inswinger le long des jambes, alors je l’ai gardé caché pendant longtemps.

« Heureusement maintenant, après avoir fait ce travail, j’aime vraiment jouer avec mes compétences quand je suis au milieu. »

Combien de temps peut-il continuer ?

« Honnêtement, je ne sais pas. J’aime ce jeu, j’adore jouer, j’adore le bowling, prendre des guichets. Et j’aime aussi les autres choses, pas seulement les jolies choses au milieu, j’aime le travail acharné dans les coulisses.

1:23 Anderson a faim de participer aux Ashes cet hiver mais ne regarde pas trop loin avec beaucoup de cricket à jouer avant cette date Anderson a faim de participer aux Ashes cet hiver mais ne regarde pas trop loin avec beaucoup de cricket à jouer avant cette date

« Tant que j’aurai ce plaisir et cette faim de continuer à m’améliorer, je continuerai. Et tant que mon corps tiendra le coup qui, jusqu’à présent, touche du bois, c’est le cas.

« Je l’aime tellement, je veux juste continuer. »

