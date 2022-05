James Anderson et Stuart Broad: les grands noms du bowling anglais sont de retour pour mener l’équipe de test dans une nouvelle ère | Nouvelles du cricket

James Anderson et Stuart Broad devraient jouer le premier test de l’Angleterre contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s jeudi

“Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes”.

Malgré l’interminabilité de leur carrière dans les tests, il est peu probable que James Anderson et Stuart Broad aient été la cible lorsque cette expression a été inventée pour la première fois au 19e siècle, mais ils l’ont peut-être aussi bien été.

L’Angleterre commence l’été 2022 avec un nouveau directeur général du cricket masculin, un nouvel entraîneur-chef de balle blanche, un nouveau chef de l’équipe de test et un nouveau capitaine pour le format le plus long également, mais remarquable parmi les charges de Ben Stokes pour le premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s jeudi sont Anderson et Broad, à la tête – encore une fois – d’une attaque d’essai en Angleterre à domicile.

Anderson aura 40 ans cet été, Broad célébrant son 36e le mois prochain, donnant lieu à des discussions au cours des dernières années sur la «gestion de la charge», la «rotation des équipes» et la «planification de la succession» – par coïncidence, le moment où le rouge anglais- la pensée du ballon est devenue confuse et leurs résultats de plus en plus décevants.

Dans la litanie des grands du bowling rapide, Anderson et Broad sont littéralement les meilleurs de tous les temps en Angleterre, le record d’Anderson de 640 guichets le plaçant au troisième rang de tous les temps dans l’histoire du test de cricket (premier parmi les quilleurs rapides) et les 537 de Broad assez bons pour la sixième place sur la même liste.

Pourtant, il y a seulement quelques mois, les deux avaient des raisons légitimes de s’inquiéter de leur avenir international, laissés pour contempler leur mortalité au cricket alors qu’ils étaient expulsés de l’équipe de tournée anglaise pour les Antilles en mars.

Anderson a parlé de sa « frustration », de sa « colère » et de son « choc » à l’époque, disant au Podcast Tailenders de la BBC: “Je prie pour que ce ne soit pas la fin.” Broad, de même, a écrit dans un Courrier quotidien colonne, que la décision avait affecté son sommeil et qu’il se réveillait “plus confus et plus en colère chaque jour qui passait”.

Les deux ont souligné le fait que, malgré leur âge avancé, ils ont continué à maintenir les normes les plus élevées, et cela se voit dans les statistiques.

Anderson a même dit que “depuis que j’ai 35 ans, mon record s’est encore amélioré”. Il affiche une superbe moyenne de 21,72 lors de ses 44 tests depuis son 35e anniversaire le 30 juillet 2017, contre une note en carrière de 26,58. Anderson a également retourné la meilleure moyenne de tous les quilleurs anglais lors de leur raclée 4-0 Ashes au cours de l’hiver, 23,37, alors qu’il a remporté huit guichets en trois matchs.

La moyenne de Broad s’est également améliorée au cours des cinq dernières années, ses rendements en 2019 et 2020 étant particulièrement remarquables. Meilleur preneur de guichet d’Angleterre lors des Ashes 2019 (23 sur cinq tests à 26,65), Broad a renvoyé David Warner sept fois sur 10, alors que l’ouvreur australien n’a réussi que 95 courses au total dans la série.

Stuart Broad célèbre à nouveau le guichet de David Warner lors de son incroyable série Ashes en 2019

Un an plus tard, lorsqu’il a été chassé sans cérémonie du premier test de l’été contre les Antilles, Broad l’a utilisé comme carburant pour sans doute sa meilleure année à ce jour pour l’Angleterre alors qu’il a pris 29 guichets à une moyenne étonnante de 13,41 sur le reste de l’été, gagnant lui-même un clin d’œil pour BBC Sports Personality of the Year dans le processus.

Pourtant, malgré la poursuite constante de la production des biens, au cours des trois dernières années en particulier, le temps de jeu de la paire a été de plus en plus « géré », ou « mal géré », selon le cas.

Leur âge avancé a été un facteur, tout comme l’empressement de l’Angleterre pour une attaque plus rapide pour les mener sur les pistes animées de l’Australie lors des Ashes 2021/22 – Mark Wood, Jofra Archer et Olly Stone tous spécifiquement identifiés dans cet esprit, mais avec seulement le premier en fin de compte apte et disponible. Covid a également été une complication supplémentaire, en termes d’effet sur l’harmonie et la gestion de l’équipe.

Les problèmes de blessure de Jofra Archer continuent car il a été exclu pour la saison avec une fracture de stress au bas du dos

Des théories ont été avancées selon lesquelles un seul parmi Anderson ou Broad devrait être sélectionné pour un test donné, qu’ils devraient être exclus de certaines tournées à l’étranger où les emplacements devaient ne pas répondre (voir: Antilles 2022), et ils devraient être retenus pour les matchs lorsque les conditions sont les plus favorables à leurs compétences.

Cela a permis à l’Angleterre d’aligner une équipe avec Anderson et Broad seulement cinq fois au cours de chacune des deux dernières années et quatre fois en 2019, bien que cela ait davantage à voir avec le fait qu’Anderson souffrait à l’époque d’une blessure récurrente au mollet. Au cours des sept années précédentes, la paire n’a pas joué moins de 10 tests ensemble au cours d’une année civile une seule fois (huit matchs en 2014).

La perturbation du plus grand duo jamais vu en Angleterre a été vivement ressentie lors de leur récente série désespérée d’une victoire au test et de 11 défaites lors de leurs 17 derniers matchs, notamment lorsque les deux ont été négligés en faveur d’Ollie Robinson et Chris Woakes pour le premier Ashes. Test à Brisbane – sur une couture verte – puis rapidement réintégré pour le deuxième test jour-nuit à Adélaïde, où le ballon devait se balancer mais n’a que très peu fait. L’Angleterre a subi de lourdes défaites dans les deux cas.

Une telle pensée confuse a contribué à la perte de Chris Silverwood de son poste d’entraîneur-chef, après la sortie du directeur du cricket Ashley Giles. Et il semble que le nouveau régime ait des intentions différentes en matière de sélection, dont Anderson et Broad sont les bénéficiaires.

“Je préférerais qu’ils jouent autant que possible”, a déclaré le nouveau MD anglais, Rob Key, à propos de la paire. “Nous allons essayer d’en tirer le meilleur parti pendant que nous les avons encore.”

Stokes a dit la même chose lors de leur réintroduction dans l’équipe de test: “La meilleure chance de gagner des matchs de test est de choisir vos 11 meilleurs joueurs et ils font partie du meilleur XI, donc, oui, c’est assez simple.”

Une crise de blessures a encore aidé le cas d’Anderson et Broad – Wood, Woakes, Archer, Robinson, Stone, Sam Curran, Saqib Mahmood et Matt Fisher ne sont actuellement pas disponibles pour la sélection – mais, Key a ajouté lors de son embauche que la sélection serait “purement être faite sur quel est le meilleur onze pour remporter ce premier test match… rien de plus et rien de moins.”

Et, dans les conditions anglaises, Anderson et Broad sont inégalés. Quatre cent deux des guichets d’Anderson sont venus à la maison, dont 23 stupéfiants de ses 31 cinq-fors en carrière. Bien qu’il se soit beaucoup amélioré à l’étranger au cours de sa carrière internationale de 19 ans, sa moyenne est toujours un cran au-dessus de 30 par rapport à un modeste 24,20 en Angleterre.

Les statistiques de Broad sont similaires, avec 341 guichets, à une moyenne de 25,78, venant à la maison – y compris, célèbre, un record en carrière de 8-15 lors du démantèlement de l’Australie à Trent Bridge en 2015 – contre 196 à 31,31 à l’étranger.

Personne ne sait combien de temps ils continueront à jouer au plus haut niveau, mais il n’est certainement pas question de repos ou de rotation pour l’un ou l’autre avant le premier test contre la Nouvelle-Zélande à Lord’s.

Et bien que jeudi marque certainement le début d’une autre nouvelle ère du cricket test anglais, c’est une ère avec Anderson et Broad encore une fois fermement placés au cœur de celui-ci.

