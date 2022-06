James Anderson embrassant une nouvelle ère de test pour l’Angleterre; Désireux de prouver sa forme physique pour le décideur de la série indienne | Nouvelles du cricket

James Anderson a raté le troisième test contre la Nouvelle-Zélande en raison d’une blessure

James Anderson est impatient de prouver sa forme physique à temps pour affronter l’Inde vendredi, alors que l’équipe anglaise de Test cherche à maintenir son facteur de bien-être dans un concours incontournable à Edgbaston.

L’Inde détient une avance de 2-1 dans la série, interrompue en septembre dernier lorsque les touristes ont refusé de jouer à Old Trafford en raison d’inquiétudes concernant une épidémie de coronavirus, tandis que l’Angleterre arrive après un balayage 3-0 sur la Nouvelle-Zélande.

Anderson a raté le dernier match de la série néo-zélandaise à Headingley en raison de préoccupations concernant sa cheville gauche, bien qu’il soit resté avec l’équipe pour remporter une troisième victoire palpitante de l’été.

Le joueur de 39 ans a admis qu’il était frustré de ne pas participer à la dernière victoire de l’Angleterre au test, Anderson appréciant le sentiment de dynamisme autour de l’équipe et motivé pour revenir à l’action.

“Nous avons brillamment commencé, et je pense que nous avons montré quel style de cricket nous voulons jouer sous Ben [Stokes] et Brendan [McCullum]”, a déclaré Anderson Sports du ciel.

“Après avoir appris à connaître ces deux-là et les avoir vus travailler ensemble au cours des dernières semaines, ils voudront s’appuyer sur cela et ne pas se contenter de ces performances. Ils voudront des performances encore meilleures au fur et à mesure, un cricket encore plus positif, et je pense que c’est vraiment excitant.

“J’ai certainement l’impression d’avoir un peu plus le sourire aux lèvres sur le terrain que d’habitude! C’est tellement amusant de jouer avec ce groupe et le style de cricket auquel nous jouons.”

L’Anglais Ben Foakes a été testé positif à mi-chemin du troisième test, mais a rejoint l’équipe à Birmingham pour une séance d’entraînement légère mercredi après-midi, tandis que Sam Billings reste avec l’équipe en tant que couverture, Anderson s’entraînant également indemne dans sa tentative de retour à l’action.

“Je déteste les matchs manqués”, a ajouté Anderson. “Après ce match à Headingley, le sentiment autour du groupe est si bon que vous voulez être avec lui autant que possible.

“C’était décevant de rater le dernier match, de voir les gars sur le terrain s’amuser et bien jouer. Je vais croiser les doigts pour pouvoir revenir cette semaine.

“La cheville se sent plutôt bien et j’ai quelques jours d’entraînement à terminer. Si je peux le faire, j’espère que je serai bon pour vendredi. Nous verrons ce qui se passera.”

L’Angleterre contre l’Inde commence vendredi, avec une couverture à partir de 9h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Main Event avant que le jeu ne commence à 10h30.