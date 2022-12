James Anderson bat Mohammad Rizwan avec une «livraison injouable» alors que le couturier anglais tire à nouveau à 40 ans | Nouvelles du cricket

James Anderson a maintenant effectué 37 847 livraisons au test de cricket. À Multan dimanche, il a joué l’un de ses meilleurs.

Mohammad Rizwan a été complètement abasourdi alors que le meilleur preneur de guichet du test d’Angleterre de tous les temps a réclamé son 674e cuir chevelu dans le format avec une balle envoûtante qui s’est inclinée dans le frappeur pakistanais avant de s’éloigner tard pour frapper le haut de la souche.

“Injouable” était la façon dont la livraison a été décrite par le nouveau partenaire de longue date d’Anderson, Stuart Broad, dans le studio Sky Sports Cricket et même Rizwan en a ri lors d’une interview d’après-jeu avec Michael Atherton alors qu’il réfléchissait sur le couturier anglais à feuilles persistantes ” cours de maître”.

Regardez comment Anderson, Ollie Robinson et Mark Wood ont respectivement battu Rizwan, Babar Azam et Abdullah Shafique avec des livraisons sensationnelles



“Je ne sais pas comment vous vous y prenez”, a déclaré Broad à propos de la magnifique livraison d’Anderson. “C’était Jimmy à son meilleur niveau. C’était un bowling incroyable, l’une des meilleures balles qu’il jouera.”

Rizwan a déclaré à Atherton lors des souches: “C’était une masterclass, je l’aime. Je n’avais pas de réponse à sa question.”

Peu de gens ont eu des réponses à Anderson au fil des ans, l’ancien couturier déchirant se transformant sans doute en le lanceur de rythme le plus qualifié pour jouer au jeu. Sur les terrains du monde entier, Anderson est une menace, avec sa moyenne en Asie désormais de 26,66 en 28 tests.

Rizwan réfléchit au fait d'avoir été renversé par une beauté d'Anderson et à l'état du deuxième test après le troisième jour



Les retours du joueur de 40 ans dimanche étaient de 1 à 8 sur six overs après qu’il ait été le cinquième quilleur appelé à l’action par le capitaine Ben Stokes.

Ollie Robinson et Jack Leach ont reçu le nouveau ballon et Joe Root et Mark Wood ont été utilisés avant Anderson alors que Stokes attendait que le ballon commence à s’inverser. Anderson est venu pour le 16e au-dessus – le premier après le déjeuner – et cinq balles dedans, Rizwan est tombé.

Incroyable! À son âge sur un terrain qui n’avait rien fait pour les coutures tout au long du test, lancer soudainement cette livraison à un joueur de qualité jouant bien, bien qu’après une pause, était une livraison remarquable.

Broad a déclaré: “Plus tôt dans sa carrière, Jimmy aurait joué avec la nouvelle balle et aurait peut-être raté le moment où elle commence à s’inverser, mais venant au premier, deuxième, quatrième changement ou quoi que ce soit, il peut intervenir lorsque la balle commence à bouger.

“Jimmy obtient une course plus régulière sur le côté du sous-continent maintenant en raison des compétences qu’il possède. Il n’a pas beaucoup de guichets sur cette tournée avec des coupeurs – c’est le swing inverse qui a fait les dégâts – mais il a travaillé très dur sur ces couteaux.

“Il est tellement constant dans la longueur qu’il frappe. Il ne va pas trop loin, c’est toujours cette longueur que le frappeur ne peut pas vraiment conduire et son taux d’économie partout dans le monde, mais particulièrement en Asie, est incroyable.

“Il ne donne aucun cadeau. Il peut jouer sept ou huit overs et ne ramasser qu’un seul guichet, mais il n’a fait que six ou sept points. Cela crée de la pression.”

Faits saillants complets de la troisième journée du deuxième test à Multan qui s'est terminé avec le Pakistan ayant besoin de 157 courses pour gagner et l'Angleterre nécessitant six guichets



L’ancien couturier anglais Steven Finn a ajouté à propos d’Anderson, qui a réussi 46 overs lors du premier test de la semaine dernière à Rawalpindi : “Son rythme a été maintenu et il est devenu plus rapide au cours des deux dernières années, ce qui est tout simplement insondable à son âge.

“Il a une action si fluide et reproductible que si vous disiez à un enfant comment vous voulez qu’il joue quand il est plus jeune, vous voudriez quelque chose comme Jimmy. Il a tout le temps ce côté compétitif entre les dents. Il veut ce combat, il veut faire tout le travail acharné.”

Il y aura un peu plus de travail acharné lors de la quatrième journée à Multan si l’Angleterre veut conclure une victoire en série avec un match à perdre.

Regardez l’Angleterre et le Pakistan pousser pour la victoire en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 4h40 lundi. L’Angleterre a besoin de six guichets tandis que le Pakistan a besoin de 157 points supplémentaires.