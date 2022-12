Jamel Howard Jr. de Marist connaît un regain d’intérêt après le désengagement du Wisconsin – Shaw Local

Jamel Howard Jr. a apprécié la deuxième partie de son recrutement.

Les joueurs de ligne défensifs maristes se sont désengagés des Badgers le 17 novembre après que le programme a congédié l’entraîneur-chef Paul Chryst plus tôt dans la saison. Le Nebraska et le Michigan ont étendu leurs offres à la personne âgée depuis le licenciement de Chryst. Ole Miss et LSU offerts après le désengagement d’Howard.

“C’est comme aucun autre sentiment”, a déclaré Howard. “Parfois, quand vous recevez cet appel, vous êtes juste très excité, honnêtement. Vous ne vous souciez pas de qui c’est, vous êtes excité et ça me motive que quelqu’un soit aussi inspiré par ce que j’ai fait jusqu’à présent.

Howard a déclaré que son recrutement était allé plus vite maintenant que la première fois. De nombreuses écoles lui ont dit qu’il aurait une offre s’il mettait tout en place à la fois sur et hors du terrain et après une saison senior impressionnante.

Le travail acharné d’Howard a été récompensé.

Howard a visité le Michigan le 19 novembre lorsque les Wolverines ont affronté l’Illinois et il visitera le Wisconsin ce week-end, la première fois qu’il retournera sur le campus depuis que le programme a embauché Luke Fickell comme nouvel entraîneur-chef. L’aîné a toujours aimé l’école et Madison, il est maintenant temps de voir comment il se connectera avec le nouveau personnel d’entraîneurs.

“Je veux aller là-bas et voir le nouveau personnel”, a déclaré Howard. “Je vais là-bas pour avoir une idée de ce dont je finis par tomber amoureux là-bas, juste pour voir si c’est la même culture.”

Avec le jour de la signature anticipée le 21 décembre, Howard ne s’attend pas à signer avec une école. Après avoir visité le Wisconsin, il voudra toujours visiter l’Illinois, le Michigan, Ole Miss et LSU au cours des deux prochains mois avant de signer en février.

Si la deuxième partie de son recrutement comprend plus de buzz, ce qu’il recherche dans une école reste le même.

“Je suis naturellement le même gars”, a déclaré Howard. “Je cherche une maison où je vais être à l’aise pour les quatre prochaines années.”

Matt Kingsbury n’est pas pressé de décider où il jouera au football universitaire.

Le secondeur de St. Rita a à la fois des offres de bourses d’études complètes et des offres préférées sans rendez-vous et est bien pour peser toutes ses options.

“J’ai été très patient avec le recrutement”, a déclaré Kingsbury. “Je ne précipite rien, mais ça a été une bonne expérience.”

Kingsbury détient des places privilégiées de Purdue et du Texas A&M et des bourses complètes d’écoles comme l’Ohio, Miami (Ohio), Toledo et l’ouest du Michigan. Il pense également que d’autres écoles Big Ten pourraient offrir dans les deux prochaines semaines en raison de l’incertitude du portail de transfert.

L’aîné a déclaré qu’il était difficile de décider entre prendre une bourse garantie ou rejoindre une équipe, mais qu’il peut jouer à n’importe quel stade et pense qu’il peut éventuellement gagner une bourse.

“Les deux sont de très bonnes options”, a déclaré Kingsbury. “J’ai parlé à des entraîneurs de tous ces états-majors et c’est en quelque sorte l’endroit dont je vais tomber le plus amoureux. J’ai juste besoin de prendre du temps, de faire quelques visites et de voir où les choses évoluent à partir de là.

Kingsbury a terminé sa saison senior avec 131 plaqués au total, 11 sacs et deux bottés de dégagement bloqués. Il a également remporté le prix CCL / ESCC Green Lawless pour le joueur le plus précieux de la division et pense qu’il a organisé une saison senior qui devrait impressionner de nombreuses écoles.

“Ce fut une excellente année senior”, a déclaré Kingsbury. “J’étais vraiment fier de moi, j’avais l’impression d’avoir fait un super film, alors maintenant je laisse ces entraîneurs le digérer.”

Johnny Schmitt a décidé de parier sur lui-même.

L’aîné de St. Rita avait des bourses d’études complètes d’écoles comme Western Illinois, Holy Cross et Dayton, mais la sécurité a décidé de prendre une place préférée dans l’Illinois lorsqu’il a annoncé son engagement vendredi, pariant qu’il pourrait gagner une bourse quand il est arrivé à Champagne.

“Je sais que je peux jouer à ce niveau”, a déclaré Schmitt. « Je me suis entraîné avec des gars de ce niveau, j’ai travaillé. Je sais que je peux jouer là-bas, donc il y a un super staff à Illinois qui croit en moi.

Les lieux de rendez-vous préférés de l’Illinois et du Wisconsin étaient les deux principales préférences de Schmitt, mais il savait qu’il voulait faire partie de la culture de l’Illini après avoir visité le campus. Il a apprécié à quel point tout le monde dans le programme, des entraîneurs aux joueurs, croyait en la vision de l’entraîneur-chef Bret Bielema pour le programme.

« Le sentiment que j’ai eu quand j’étais là-bas était vraiment spécial et je suis vraiment excité d’avoir l’opportunité de jouer avec eux », a déclaré Schmitt. “Leur équipe d’entraîneurs était différente à coup sûr.”

Schmitt a remporté les honneurs de la CCL / ESCC Green All-Conference pour la saison dernière après avoir terminé avec 71 plaqués au total et trois interceptions. Il a aidé St. Rita à atteindre les demi-finales de classe 7A, où les Mustangs sont tombés face à l’éventuel champion Mount Carmel.

Le personnel d’Illini a dit à Schmitt qu’il pourrait gagner une bourse rapidement s’il travaillait dur une fois arrivé sur le campus. Il pourrait commencer à jouer dans des équipes spéciales en tant que recrue, mais pourrait éventuellement jouer la sécurité, c’est à lui de faire le travail.

“Je fais tout mon possible pour me rapprocher de la réalisation de mes objectifs”, a déclaré Schmitt. “Je vais là-bas et je me prépare à concourir dès le départ.”

Lundi a semblé long à venir pour Blainey Dowling.

Le quart-arrière senior de Mount Carmel voulait trouver un endroit où il se sentait recherché par un staff d’entraîneurs. Il a eu ce sentiment lundi après que Eastern Illinois lui ait offert une bourse.

“C’est un énorme soupir de soulagement”, a déclaré Dowling. “Tout le travail acharné que j’ai fait pendant l’intersaison porte ses fruits en matière de recrutement. J’ai donc été pompé et je suis ravi de cette opportunité.

Les entraîneurs des Panthers ont offert à Dowling après l’avoir vu lancer des routes au mont Carmel lundi et lui avoir parlé. L’ouest de l’Illinois a également proposé mardi et Drake a suivi jeudi pour ajouter à une liste d’offres de Dayton, Winona State, Findlay, Minnesota State, Lindenwood et Notre Dame College.

Dowling apprécie l’opportunité d’obtenir une offre complète.

“Cela va aider ma famille à coup sûr”, a déclaré Dowling. “En fin de compte, aller à l’école gratuitement est énorme, sortir maintenant sans dette et obtenir une excellente éducation.”

Dowling effectuera une visite officielle à Charleston ce week-end et a déclaré qu’il se penchait vers la signature au début de la période de signature au lieu d’attendre.

“C’est juste une formidable opportunité de sortir et de jouer pour un excellent programme comme Eastern Illinois”, a déclaré Dowling. “Maintenant, je vais me mettre au travail dès que possible.”

Christian Pierce a été récompensé pour une solide deuxième saison avec Brother Rice.

Le Michigan a offert à Pierce mercredi un jour après que le Texas ait fait à Pierce sa première offre Power Five. Le frère aîné de Pierce, Trey, décide actuellement où il ira à l’université après s’être désengagé du Wisconsin, détenant également des offres du Texas et du Michigan.

Christian Pierce a réussi 110 plaqués au total, 11 plaqués pour perte et quatre passes bloquées cet automne.