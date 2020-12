NOUVELLE-ORLÉANS: Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont placé le quart-arrière Jameis Winston sur le club COVID-19[feminine liste de réserve.

Cette décision laisse les Saints avec deux QB actifs pour le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City.

Cela vient un jour après que les Saints aient transféré le quart Drew Brees de la réserve blessée à la liste active, mais ont également renoncé au quart de réserve Trevor Siemian.

le COVID-19[feminine la liste de réserve est pour les joueurs qui ont eu un test positif pour le coronavirus ou ont été découverts comme ayant eu des contacts étroits avec une personne infectée.

Winston a joué avec parcimonie cette saison, la majeure partie de son action se déroulant dans la seconde moitié d’une victoire contre San Francisco que Brees a laissée à la mi-temps en raison de côtes fracturées et d’un poumon perforé. Mais le manque de disponibilité de Winston pourrait affecter la façon dont les Saints déploient le polyvalent QB Taysom Hill.

Lorsque Winston est disponible et que Brees commence, les Saints utilisent non seulement Hill comme un QB avec option de lecture à changement de rythme, mais jouent également contre Hill à bout serré et dans des équipes spéciales.

Avec Hill maintenant le seul QB actif derrière Brees, il y a plus de risque que Hill joue plusieurs rôles qui l’exposent au contact.

