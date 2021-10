Jameela Jamil révèle à quel point « She-Hulk » repousse les limites et était le rôle parfait après « The Good Place »

Alors que nous attendons avec impatience la première 2022 de la série « She-Hulk » sur Disney+, Jameela Jamil a taquiné son mystérieux rôle dans une interview avec HL !

Le MCU est prêt pour Jameela Jamil! Le bon endroit l’actrice a parlé de son dernier rôle Titania dans Elle-Hulk, qui doit sortir en 2022 sur Disney +, dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLa Vie. «Ce fut une expérience extraordinaire et j’ai passé un moment formidable avec tant de femmes sur le plateau. Le script est tellement stimulant et hilarant », a-t-elle déclaré à HL, tout en discutant de la nouvelle série « Equal Too » sur le podcast Conversations on Power and Purpose de Seneca. « Avoir également une femme asiatique à la tête de la création d’un spectacle comme celui-ci est vraiment excitant. Tout cela semblait très actuel, très nécessaire. »

Jameela a admis qu’elle avait eu du mal à décider où elle voulait poursuivre sa carrière après quatre ans à jouer le rôle de Tahani Al-Jamil dans Le bon endroit. « Comment suivez-vous cela ? Je disais non à chaque audition, et c’était la première qui arrivait – je voulais m’assurer que tout travail que je fais ait un message plus important. je pense Le bon endroit avait un message vraiment important et plus important, et je veux toujours que ce que je fasse pour essayer d’aligner ou d’enhardir mon travail de justice sociale », Je pèse animateur de podcast expliqué. « J’ai l’impression que c’est quelque chose que nous réalisons avec cette émission – nous disons quelque chose d’important. Nous faisons quelque chose d’important, nous repoussons les limites.

Elle a ajouté : « J’ai hâte que les gens le voient. Je suis aussi terrifié parce que, vous savez, très vulnérable ! Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur son rôle de Titania, nous pouvons imaginer qu’elle est une dure à cuire puisque Jameela a discuté de sa formation en jiujitsu et de « d’apprendre à combattre les gens de manière convaincante ».

L’activiste a également parlé à HL d’une nouvelle série de podcasts de l’équipe qui a développé et produit le documentaire acclamé par la critique « Rising Phoenix » qui met l’accent sur la remise en question des perceptions, la célébration des succès et l’exploration de la façon de transformer le monde pour les personnes handicapées. « Ce sont six épisodes du contenu le plus vital que je pense que le monde a besoin d’entendre en ce moment », a déclaré Jameela à propos de la série spéciale en six parties « Equal Too », présentée sur le podcast Seneca’s Conversations on Power and Purpose. « Je pense qu’en ce qui concerne le handicap, c’est un sujet que les gens ont évité ou dont ils pensaient qu’ils n’entreraient jamais dans leur vie s’ils ne l’avaient pas déjà vécu – et je pense que l’année dernière a été très dégrisant, réalisant que la mauvaise santé peut vous arriver à tout moment, et des conditions débilitantes.

Elle a poursuivi: «Pourquoi ce podcast est si génial, c’est parce qu’il est si accessible. Cela vous donne une introduction vraiment accessible et accessible à cette conversation que, pour une raison quelconque, nous venons de rendre si inaccessible jusqu’à présent. La série explore l’héritage du mouvement des Jeux Paralympiques et l’impact durable qu’il a eu sur les villes hôtes et au-delà, comment les droits des personnes handicapées évoluent et ce qu’il faut faire de plus pour commencer à créer l’égalité des chances, et plus encore. Il est actuellement disponible maintenant, présenté par le Seneca Women Podcast Network et iHeart Radio.