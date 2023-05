Jamboree donne aux tracteurs de jardin leur journée au soleil à la ferme Hinrichs – Shaw Local

OREGON – Une image parfaite samedi a ouvert la voie à plus de 400 tracteurs de jardin pour briller et montrer leurs trucs lors du 14e Jamboree annuel des tracteurs de jardin d’AJ.

Les collectionneurs se sont rendus à la propriété Hinrichs au 1675 S. Columbian Road, entre l’Oregon et Polo, pour se vanter de leurs tracteurs, échanger des pièces et, bien sûr, montrer ce que leurs Cub Cadets, John Deeres, Fords, Wheel Horses étaient vraiment censés faire.

Les enfants et les «seniors» bourdonnaient sur des tracteurs traversant entre les rangées de jaune, de vert et de bleu.

Jim Klaus, 85 ans, de Carlinville, Illinois, a filé le long de la route principale sur son hydrostatique Allis Chalmers de 1977 – un seul de ses 11 tracteurs. « J’ai cinq grands et six petits. Trois des plus grands sont des AC et les deux autres sont des Ford. Tous les petits sont des AC.

Et, bien sûr, Klaus était plus que disposé à partager son histoire à propos de « son trajet ».

« Je connaissais le propriétaire du concessionnaire Allis Chalmers et quand il a pris sa retraite, j’ai acheté celui-ci », a déclaré Klaus, un « débutant » au Jamboree. « J’ai vu l’émission sur Facebook et j’ai décidé d’y venir. Je pense que c’est bien. Je le planifie pour l’année prochaine. »

Le Jamboree a proposé aux participants de montrer ce que leurs tracteurs pouvaient faire sur la pelouse et dans le jardin.

Adam Jannene de Burlington, Wisconsin et Bob Voegli de Broadhead, Wisconsin utilisaient leurs tracteurs – équipés d’un godet avant – pour ramasser du gravier et le distribuer au centre de la zone d’exposition lors de l’événement «Gravel Pile».

À l’est, Garrett Edwards, 14 ans, d’Elkhorn, Wisconsin, a déplacé son poids sur le siège de son John Deere 112 alors qu’il labourait là où des citrouilles seraient éventuellement plantées.

Dans l’une des granges, les enfants pouvaient décortiquer et moudre le maïs à la main. Les décortiqueuses de maïs antiques, ainsi que d’autres outils, jouets et machines agricoles d’époque font tous partie de l’expérience du Jamboree.

Andy Hinrichs, qui a nommé l’événement d’après son fils AJ, a déclaré que l’événement était axé sur les activités familiales.

Le produit de l’entrée de 10 $ et des ventes de nourriture aide à couvrir le coût des port-a-potties et du système audio ainsi que d’autres dépenses pour l’accueil du spectacle, a déclaré Hinrichs, ajoutant que tous les produits de la vente aux enchères 4-H iront au Blackhawk Crossing 4 -Club H.

Chuck Piggott, 62 ans, de Sheridan, a choisi un mode de transport différent pour traverser les terrains du Jamboree – un vélo Schwinn Stingray de 1976.

« Cela a été construit à Chicago », a déclaré Piggott. « J’en ai plus de 100. »

Alors que Piggott était assis sur le siège banane du vélo, un participant au spectacle a demandé à prendre une photo du petit vélo rouge, puis a expliqué comment il en avait un comme si et comment le voir au spectacle lui avait rappelé de bons souvenirs.

«J’adore le faire rouler dans les spectacles auxquels je vais. Mais les histoires que les gens me racontent sont ce qui est vraiment intéressant », a déclaré Piggott. « Tout le monde a une histoire de vélo. »

Piggott était également un autre débutant au Jamboree. « C’est un grand spectacle. Je ne vais absolument pas le manquer à nouveau », a-t-il déclaré. « Ça a été une super journée. »

Si vous avez manqué le Jamboree, la ferme est ouverte aux visites pour les groupes et les organisations. Visitez Andy Hinrichs sur Facebook pour plus d’informations ou appelez le 815-262-6358.