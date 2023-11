Ja’Marr Chase des Bengals limité, mais se prépare mentalement à jouer

Ben bébéRédacteur d’ESPNLecture de 2 minutes

CINCINNATI — Le receveur des Bengals de Cincinnati, Ja’Marr Chase, se prépare mentalement comme s’il jouait ce week-end contre les Texans de Houston.

Jeudi, Chase s’est entraîné pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au dos lors de la victoire de l’équipe lors de la 9e semaine contre les Bills de Buffalo. Chase a raté l’entraînement précédent alors qu’il continue de souffrir de douleurs causées par une lourde chute lors de la victoire 24-18 de l’équipe contre les Bills au Paycor Stadium.

Mais alors que l’inconfort s’estompe, Chase a présenté un message d’optimisme quant à sa disponibilité pour le prochain match de Cincinnati.

“Dans ma tête, je joue, tu sais ce que je dis ?” » a déclaré Chase après l’entraînement de jeudi. “Donc jusqu’à nouvel ordre et toute autre chose, alors nous verrons.”

Officiellement, Chase était un participant limité à l’entraînement, selon le rapport de blessure de l’équipe. Il a dit qu’il parcourait des itinéraires aériens et qu’il souhaitait se déplacer sur l’herbe.

“Bien mieux que [it felt] Lundi”, a déclaré Chase. “J’ai fait beaucoup plus de mouvement, donc je me sentais beaucoup mieux.”

Le receveur de troisième année de LSU a déclaré qu’une IRM avait simplement révélé une ecchymose et rien de plus étendu. Il ne s’attend pas à faire des exercices d’équipe vendredi, car il continue de donner à sa blessure autant de temps que possible pour guérir avant le week-end.

Le statut de l’autre receveur partant blessé de Cincinnati est un peu plus trouble.

Tee Higgins ne s’est pas entraîné jeudi après avoir été limité à l’entraînement de mercredi en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Higgins a reporté ses commentaires à l’entraîneur Zac Taylor concernant sa disponibilité pour le match de dimanche.

Le joueur de quatrième année qui en est à la dernière année de son contrat de recrue vient de réaliser son meilleur match de la saison. Higgins a réussi huit attrapés pour 110 verges, les deux sommets de l’équipe, lors de la victoire de Cincinnati contre Buffalo.

Les Bengals (5-3) cherchent à rester à distance de frappe des Ravens de Baltimore (7-2) dans la course au titre de l’AFC Nord. Les deux équipes s’affronteront à Baltimore jeudi prochain.

Une victoire contre Houston donnerait à Cincinnati cinq victoires consécutives après que les Bengals aient commencé l’année en perdant trois de leurs quatre premiers matchs. Chase veut s’assurer qu’il peut contribuer positivement à l’offensive de Cincinnati s’il joue dimanche.

“Ça ne me dérange pas d’être un leurre”, a déclaré Chase. “Mais en même temps, je dois quand même avoir un ballon dans ma main et jouer avec le ballon à la fin de la journée. Si je pouvais le faire, alors je serai là-bas pour le faire.”

Par ailleurs, l’ailier défensif des Bengals Sam Hubbard ne s’est pas entraîné pour la deuxième journée. Il souffre d’une blessure à la cheville après le match du week-end dernier contre Buffalo.