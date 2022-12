Jamal Musiala un futur grand allemand malgré l’élimination de la Coupe du monde

Hansi Flick a qualifié Jamal Musiala d’avenir du football allemand après avoir déclaré que le pays avait oublié comment produire des successeurs aux grands joueurs du passé.

L’Allemagne a subi une élimination en phase de groupes pour la deuxième Coupe du monde consécutive après avoir terminé troisième du groupe E malgré une victoire 4-2 contre le Costa Rica jeudi, la victoire surprise 2-1 du Japon contre l’Espagne confirmant la sortie de l’Allemagne.

L’attaquant du Bayern Munich Musiala a été un rare positif pour l’Allemagne pendant le tournoi, avec le jeune né en Allemagne, mais élevé en Angleterre, performant au-delà de ses 19 ans.

Flick a tenu à souligner que Musiala – qui a représenté l’Angleterre au niveau junior – n’est pas un produit du système allemand, dans une critique à peine voilée de la façon dont l’Allemagne a produit ses propres joueurs ces dernières années,

“C’est très difficile après un tel match d’éliminer un seul joueur, mais ce que Jamal a montré contre le Costa Rica – c’est juste dommage qu’un tel joueur ne puisse pas continuer à jouer dans le tournoi. Il est fantastique”, a déclaré Flick.

“Son habileté dans les tacles, les un contre un, il est exceptionnel, et les deux prochaines années, nous avons des talents dans notre équipe, nous allons dans la bonne direction.

“Mais nous devons vraiment nous concentrer sur la formation. Jamal a été formé en Angleterre, pas en Allemagne.

“Nous avons des joueurs dans les meilleurs clubs et nous avons des qualités – Kai Havertz est un joueur de haut niveau, par exemple.

“Mais pour l’avenir du football allemand, nous devons faire les choses différemment à l’entraînement.

“Pendant des années, nous avons parlé de nouveaux types de gardiens de but et d’arrières latéraux. L’Allemagne a toujours été capable de bien défendre, et nous avons à nouveau besoin des bases.

“L’Espagne est très bonne en défense, elle forme très bien les jeunes joueurs. Pour l’avenir et les 10 prochaines années, il sera très important de se concentrer sur la nouvelle génération de footballeurs.”

L’Allemagne devrait accueillir l’Euro 2024 dans un peu plus de 18 mois, et Flick devrait rester aux commandes en tant qu’entraîneur.

L’ancien entraîneur du Bayern a déclaré que des changements seraient apportés pour garantir que l’Allemagne soit compétitive dans son propre tournoi.

“A la lumière de l’euro, il est difficile d’en parler en ce moment”, a déclaré Flick. “Nous devons évaluer notre Coupe du monde, prendre une direction différente.

“C’est la prochaine étape que nous allons franchir et nous le ferons très bientôt.”