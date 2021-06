Jamal Musiala: Pourquoi la star élevée à Londres a rejeté l’Angleterre pour l’Allemagne avant l’Euro 2020 | Actualités footballistiques

Il y a quelques mois, Jamal Musiala avait l’air d’être le jeune espoir le plus en vue d’Angleterre – mais maintenant il pourrait s’aligner contre eux à Wembley mardi soir.

En novembre de l’année dernière, il a fait ses débuts en Angleterre U21 et quatre jours plus tard, il a marqué son premier but. La Football Association et l’entraîneur anglais Gareth Southgate ont poussé un soupir de soulagement collectif, estimant qu’ils avaient convaincu le joueur de 17 ans de l’époque, déjà le plus jeune joueur de Bundesliga du Bayern Munich, de choisir les Trois Lions plutôt que son pays de naissance.

Musiala avait joué un an pendant la majeure partie de son séjour à l’académie de Chelsea, éblouissant tout au long du parcours, et a représenté l’Angleterre tout au long de leur niveau de jeunesse. Ses deux seuls matchs pour l’Allemagne sont survenus en tant que U16 en 2018, et par son arc en Angleterre U21, même la FA allemande avait jeté l’éponge.

« Il nous a clairement indiqué qu’il envisageait actuellement son avenir avec les équipes nationales anglaises », a déclaré Meikel Schonweitz, l’entraîneur de leur directeur de l’académie, peu de temps après cette première apparition, frustré que l’un des plus brillants talents d’Europe leur ait apparemment échappé.

Musiala a fait deux apparitions pour les U21 anglais, marquant un but, avant de changer d’allégeance



À peine six mois plus tard, Musiala, qui a eu 18 ans en février, pourrait bien s’aligner contre l’Angleterre à Wembley mardi soir grâce à un rôle majeur dans le but qui a empêché l’Allemagne d’une sortie embarrassante de la phase de groupes de l’Euro 2020.

Cela fournirait un autre échelon sur l’échelle d’une ascension fulgurante pour le milieu de terrain, mais un Southgate ne peut que souhaiter qu’il se passe sous sa montre. Le manager anglais et la FA peuvent vivre pour se sentir battus.

Plus d’un an avant ses débuts en Angleterre chez les moins de 21 ans, Musiala a quitté l’académie de Chelsea pour rejoindre le Bayern à l’été 2019, mais pas avant que le manager allemand Joachim Low ne l’ait contacté pour le convaincre de son parcours à travers le football des jeunes vers l’équipe nationale allemande.

Andrew Martin, responsable du football à l’école secondaire de Croydon Whitgift, à laquelle Musiala a assisté, a servi de mentor au jeune joueur talentueux pendant ses années d’école – et a déclaré Sports aériens comment la décision de Low de nouer une relation similaire a joué un rôle majeur dans la décision de son destin.

« Je pense que c’était une énorme influence », a-t-il déclaré. « C’est là que l’Angleterre a probablement raté un tour, ne le convainquant pas de rester et de tracer sa propre voie.

















Jess Creighton de Sky Sports News a les dernières nouvelles du camp anglais alors que l’équipe de Gareth Southgate se prépare pour son match des huitièmes de finale contre l’Allemagne à Wembley



« Ils l’ont vu progresser, que ce soit six mois, 12 mois, deux ans. Non seulement le Bayern le voulait, mais l’un des pays les plus puissants du football mondial avait déjà indiqué clairement où il le voulait à l’avenir.

« Quand Jamal était avec nous, il avait des offres d’Angleterre et d’Allemagne, je me souviens lui avoir parlé de la décision quand il était U15. À ce moment-là, sa préférence était l’Angleterre.

« Jouant sur le circuit de l’académie anglaise, il connaissait les garçons même s’ils venaient de Manchester City ou d’Arsenal, ils jouaient régulièrement les uns contre les autres et se respectaient. Il ne se sentait pas aussi à l’aise ou ne connaissait pas les joueurs, et personnel lorsqu’il était avec l’Allemagne.

« Il a déménagé en Allemagne à 16 ans, il est allé sur les circuits allemands, a passé un an à jouer dans le système de l’académie allemande, maintenant il est dans la première équipe, donc il a l’habitude de jouer dans ce système, en Bundesliga chaque semaine, et malheureusement pour l’Angleterre s’est éloigné du système anglais parce qu’il était un habitué du pays. »

La qualité de Musiala n’est une surprise pour personne, de Martin au manager allemand Low en passant par l’équipe anglaise. Une vieille tête sur de jeunes épaules lui a permis de rivaliser avec des professionnels de classe mondiale, et même de renflouer certains d’entre eux contre la Hongrie, le même mois, il devrait obtenir son diplôme de sixième.

C’est dans cet esprit que dans un tel jeu crucial, qui a plus de sens personnel pour l’adolescent que n’importe lequel de ses coéquipiers, il y aurait également peu de sourcils levés si Low lui faisait confiance avec une place de départ à Wembley.

« C’est fou, s’il était resté avec nous, il quitterait la sixième cette semaine », a déclaré Martin Sports aériens dans la préparation du match de mardi. « Il aide à mettre en place l’égalisation de l’Allemagne pour les sauver dans le tournoi, tandis que ses camarades ont leur dernier jour à l’école.

« Je lui ai envoyé un message après le match contre la Hongrie, lui disant qu’il devait battre l’Angleterre maintenant – il a répondu en disant » Je ferai de mon mieux, monsieur « . Cela montre juste le type de personnage qu’il est. C’est un international allemand et il m’appelle toujours monsieur, il pourrait m’appeler comme il veut et cela ne me dérangerait pas.Son football parle de lui-même, mais je ne peux pas parler assez de lui en tant que personnage, c’est un jeune homme exceptionnel.

« Avec la façon dont son esprit fonctionne, il ne pensera pas au sentiment. Ce sera juste un autre match. Un gros match, qu’il veut gagner pour son pays, mais je ne pense pas qu’il le considérera comme un jeu L’Angleterre, où il a grandi. Évidemment, il y aura une certaine affiliation, vous ne vivez pas quelque part pendant huit ans et ne développez pas une affiliation.

« Il y aura une sorte d’émotion là-bas, mais avec le personnage qu’il est, cela lui restera à l’esprit. »

La vue depuis l’Allemagne : il est incroyable

Le journaliste de Sky Germany, Uli Kohler, a présenté le match de mardi pour Sports aériens et a fait l’éloge de Musiala, qui a depuis longtemps fait la une des journaux en Allemagne pour une saison décisive au Bayern où il a marqué six buts en seulement 870 minutes de football en Bundesliga.

Il a déclaré: « Il est incroyable. Lothar Matthaus pense qu’il doit être dans le onze de départ contre l’Angleterre. Je ne suis pas si sûr. Je pense que c’est beaucoup de pression sur ses jeunes épaules. C’est le jeu des matchs, l’Angleterre contre l’Allemagne ; c’est peut-être un peu trop pour un joueur de 18 ans, mais vous avez vu quand il est sorti du banc ce qu’il pouvait faire.

« Il a tout de suite été dans le match – il s’amuse et il a passé deux bons moments en cinq minutes… plus que le reste de l’attaque allemande ! Je pense qu’il sera une véritable arme si le match est serré.

« Je me souviens d’une histoire selon laquelle sa mère l’avait poussé à s’entraîner le jour de son anniversaire dans une vieille Opel Corsa… tous les autres joueurs avaient leur Ferrari ! Maintenant, il joue pour l’équipe nationale à l’Euro à Wembley. C’est une histoire incroyable ! »