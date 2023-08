Le milieu de terrain du Bayern Munich, Jamal Musiala, s’est déchiré une cuisse à l’entraînement et « doit faire une pause pour le moment », a annoncé mercredi le club.

L’équipe du Bayern a diagnostiqué à Musiala une « fibre musculaire déchirée à la cuisse gauche » après avoir terminé l’entraînement mercredi.

Les médias allemands rapportent que Musiala pourrait manquer plusieurs semaines, notamment les prochains matchs du Bayern contre Augsbourg et le Borussia Moenchengladbach, ainsi que les matchs amicaux de l’Allemagne en septembre contre le Japon et la France.

ℹ️ Jamal Musiala est sur le point de rester sur le banc de touche, tandis que Benjamin Pavard est actuellement malade.— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 23 août 2023

A seulement 20 ans, Musiala s’est imposé ces dernières saisons comme titulaire avec le Bayern et l’Allemagne.

Le milieu de terrain offensif a marqué 12 buts et délivré 13 passes décisives de plus en 33 matches de championnat en 2022-23, un chiffre combiné plus élevé que tout autre joueur du Bayern.

Musiala a passé une grande partie de son enfance en Angleterre et était éligible pour jouer pour les Trois Lions, mais a choisi de représenter l’Allemagne.

L’une des stars de la Coupe du monde au Qatar, Musiala a joué 23 fois pour son pays, marquant une fois.

Le Bayern, qui a remporté les 11 derniers titres consécutifs de Bundesliga, a ouvert la saison avec une victoire 4-0 à l’extérieur au Werder Brême, le capitaine anglais Harry Kane marquant un but lors de ses débuts en championnat.

Dans le communiqué, le Bayern a également déclaré que le défenseur français Benjamin Pavard avait manqué l’entraînement « de mercredi pour cause de maladie ».

Pavard a été fortement lié à un départ du club, l’Inter Milan italien étant parmi les favoris pour obtenir sa signature.

