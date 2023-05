Mélissa Rohlin FOX Sports Rédacteur NBA

DENVER – Même si Jamal Murray n’avait pas l’impression d’entrer dans le match de jeudi – « Juste vraiment étouffant. J’ai eu la grippe … Je ne sais pas si vous avez déjà eu une otite auparavant, c’est douloureux », a-t-il déclaré à FOX Sports par la suite – il s’était encore préparé pour ce moment pendant des années.

Enfant, il avait l’habitude de compter les secondes du chronomètre des tirs pendant qu’il s’entraînait, imitant les voix des annonceurs Marv Albert et Mike Breen.

Lors du match 2 de la finale de la Conférence Ouest, il a vu Breen appeler l’action. Il a pris conscience qu’il jouait contre James Lebron , l’un des plus grands joueurs NBA de tous les temps. Et il voulait profiter de l’occasion, sachant que ce serait quelque chose dont il se souviendrait pour le reste de sa vie.

Murray a éclaté pour 23 de ses 37 points, un sommet dans le match, au quatrième quart de la Denver Nuggets’ Victoire 108-103 contre les Lakers de Los Angeles , tirant 6 pour 7 depuis le terrain et 4 pour 5 dans la dernière image. Il a même prononcé la signature « bang! » de Breen. après avoir fait un 3 points éreintant avec un peu moins de cinq minutes restantes.

Il s’agissait de la quatrième performance de Murray en 20 points au quatrième trimestre en séries éliminatoires, la plus importante de tous les joueurs au cours des 25 dernières années, selon ESPN Stats & Info. Il a ajouté 10 rebonds, cinq passes décisives et quatre interceptions, dont deux au quatrième quart.

Pourtant, Murray a déclaré qu’il ne pouvait pas respirer par le nez. Et quand il était fatigué, toutes les sensations typiques étaient grandement exagérées. Lorsqu’on lui a demandé à quel pourcentage il opérait, Murray a haussé les épaules.

« Je dirais probablement 80, 75% », a déclaré Murray à FOX Sports.

Mais Murray a creusé profondément. Malgré un démarrage lent au cours duquel il a tiré 5 pour 17 depuis le terrain au cours des trois premiers quarts, il a refusé de se décourager. Et quand cela comptait le plus, il a brillé, transformant un déficit de 11 points des Nuggets au troisième quart en un avantage de 12 points au quatrième.

Pour Murray – qui a été mis à l’écart pendant 18 mois en raison d’une blessure au LCA, notamment en manquant toute la saison dernière et les séries éliminatoires de son équipe en 2021 et 2022 – sa performance dans le match 2 signifiait vraiment quelque chose pour lui.

« J’ai toujours cru en moi », a déclaré Murray à FOX Sports. « Il s’agissait simplement de prouver aux autres que je pouvais encore faire ça et jouer à ce niveau et être plus que ce que je fais. J’ai toujours cru. Et mon équipe a toujours cru en moi. Et ils ‘ m’ont soutenu tout au long de mon parcours. Je suis donc content que cela se produise enfin sur une grande scène.

Murray a été exceptionnel pour les Nuggets en séries éliminatoires. Il a une moyenne de 27,1 points sur 46,2% de tirs depuis le terrain et 40,4% d’au-delà de l’arc, une nette augmentation par rapport aux 20 points sur 45,5% de tirs et 39,% de profondeur qu’il a en moyenne cette saison.

C’est un énorme soulagement pour Murray, qui a ignoré les questions ces dernières années quant à savoir s’il jouerait un jour au même niveau auquel il a joué dans la bulle NBA en 2020, alors qu’il avait en moyenne 26,5 points pour aider son équipe à atteindre les finales de conférence. .

Murray a fait taire ces critiques.

Et après tout ce que son gardien vedette a traversé, l’entraîneur des Nuggets Michael Malone se délecte du succès de Murray.

« Ce n’est pas seulement l’entraîneur et le joueur », a déclaré Malone. « J’adore Jamal Murray. Ce n’est pas seulement comme si je l’entraînais. Nous sommes ensemble depuis sept ans et avons traversé beaucoup de hauts et de bas. Et le voir revenir jouer au niveau auquel il joue, la première pensée pour moi, c’est juste une immense fierté et tellement heureux pour lui. Parce que j’ai vu les jours sombres revenir de cette ACL. Pour lui, jouer ici au niveau auquel il joue est juste – je suis tellement heureux pour l’homme , le jeune homme. »

Avec 9:38 à faire et les Nuggets à la traîne 83-81, Murray a aidé à alimenter une course de 18-4. Personne ne pouvait ralentir Murray, alors qu’il convertissait des seaux difficiles sur les bras tendus de James et Anthony Davis .

« Il était spécial », a déclaré Nikola Jokic , qui a terminé avec 23 points, 17 rebonds et 12 passes décisives, son 13e triple-double en séries éliminatoires. « Il nous a fait gagner le match.

LeBron et les Lakers perdent contre les Nuggets dans le match 2

Lorsque Murray a lutté offensivement au sommet du match, il s’est rendu compte qu’il avait besoin d’une réinitialisation mentale. Après avoir raté un 3 points grand ouvert, il s’est dit de se calmer. Il s’est rendu compte qu’il réfléchissait trop.

Après cela, il a pris feu.

Pour Murray, il a été profondément motivé cette post-saison pour aider les Nuggets à obtenir le respect qu’ils méritent. Même s’ils ont terminé avec le meilleur bilan de la Conférence Ouest (53-29), ils ont toujours été sous-estimés. Le Soleils de Phénix ont été favorisés pour remporter leur série de demi-finales, et les Lakers ont dominé les gros titres dans celui-ci.

« Nous voulons jouer et croyons que nous sommes la tête de série n ° 1 et que personne ne peut nous enlever cela », a déclaré Murray à FOX Sports. « Nous allons à chaque match [thinking that]. Et même quand ils font des courses comme ils l’ont fait ce soir, on peut se parler. On peut s’entendre. On peut se critiquer. Et tout est positif. C’est tout pour l’équipe et le bénéfice de l’équipe. Nous sommes vraiment un groupe ensemble. »

Désormais, les Nuggets ne sont plus qu’à deux victoires de leur première apparition en finale de la NBA en 55 ans d’histoire de franchise.

En attendant, Murray va continuer à tout laisser sur le terrain. Rien ne peut se mettre en travers de son chemin, pas même la grippe et une otite.

« Nous savons que nous devons continuer à faire nos preuves jusqu’à ce que nous gagnions la puce », a déclaré Murray à FOX Sports. « Jusqu’à ce que nous gagnions la puce, nous n’obtiendrons pas le respect que nous méritons. »

Melissa Rohlin est rédactrice NBA pour FOX Sports. Elle a précédemment couvert la ligue pour Sports Illustrated, le Los Angeles Times, le Bay Area News Group et le San Antonio Express-News. Suivez-la sur Twitter @ melissarohlin .

