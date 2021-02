Le prince héritier d’Arabie saoudite a probablement approuvé une opération visant à tuer ou capturer le journaliste Jamal Khashoggi à l’intérieur du consulat saoudien à Istanbul, selon un rapport des services de renseignement américains récemment déclassifié publié vendredi.

Cela pourrait intensifier la pression sur l’administration Biden pour qu’elle tienne le royaume pour responsable d’un meurtre qui a suscité l’indignation bipartite et internationale.

La conclusion centrale du rapport était largement attendue étant donné que les responsables du renseignement y seraient parvenus peu après le meurtre brutal du 2 octobre 2018 du natif saoudien Khashoggi, critique de la consolidation autoritaire du pouvoir du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Le rapport a été publié un jour après un appel de courtoisie plus tard que d’habitude de Biden au roi saoudien Salman.

En revanche, l’ancien président américain Donald Trump avait appelé le roi Salmane au cours de sa première semaine au pouvoir et son premier voyage à l’étranger était en Arabie saoudite.

Ni la lecture saoudienne ni celle des États-Unis de l’appel ne mentionnaient le rapport, qui devrait être déclassifié et rendu public prochainement, mais le président américain a déclaré plus tôt dans la semaine qu’il l’avait lu.

Le président Biden « a affirmé l’importance que les États-Unis accordent aux droits de l’homme universels et à l’état de droit », selon la Maison Blanche, lecture d’un appel intervenu plus tard que d’autres appels diplomatiques avec les dirigeants mondiaux.

Khashoggi s’était rendu au consulat saoudien en Turquie dans le but de récupérer les documents nécessaires à son mariage.

Une fois à l’intérieur, il est mort aux mains de plus d’une douzaine de responsables de la sécurité et du renseignement saoudiens et d’autres qui s’étaient rassemblés avant son arrivée.

Des caméras de surveillance avaient suivi son itinéraire et ceux de ses assassins présumés à Istanbul dans les heures qui ont précédé son assassinat.

Un insecte turc planté au consulat aurait capturé le son d’une scie médico-légale, actionnée par un colonel saoudien qui était également un expert médico-légal, démembrant le corps de Khashoggi dans l’heure qui a suivi son entrée dans le bâtiment. On ne sait toujours pas où se trouvent ses restes.

Le prince a déclaré en 2019 qu’il avait pris «l’entière responsabilité» du meurtre depuis qu’il s’était produit sous sa surveillance, mais a nié l’avoir ordonné. Des responsables saoudiens ont déclaré que le meurtre de Khashoggi était le travail de responsables saoudiens voyous de la sécurité et du renseignement.

Les tribunaux saoudiens ont annoncé l’année dernière avoir condamné huit ressortissants saoudiens à la prison pour le meurtre de Khashoggi. Ils n’ont pas été identifiés.