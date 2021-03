Jamal Khashoggi: la fiancée d’un journaliste assassiné demande que le prince héritier saoudien «  soit puni  »

La fiancée turque du journaliste assassiné Jamal Khashoggi a exigé lundi que le prince héritier d’Arabie saoudite « soit puni sans délai » suite à la publication d’un rapport des services de renseignement américains l’accusant d’avoir ordonné l’assassinat.

« Cela ne rendra pas seulement justice que nous recherchons pour Jamal, mais cela pourrait également empêcher que des actes similaires ne se reproduisent à l’avenir. Ce n’est qu’alors que les sanctions que les États-Unis envisagent de mettre en œuvre seront significatives », a écrit Hatice Cengiz dans un communiqué.

« Si le prince héritier n’est pas puni, cela signalera à jamais que le principal coupable peut s’en tirer avec un meurtre qui nous mettra tous en danger et pèsera sur notre humanité », a-t-elle ajouté.

Khashoggi, un chroniqueur du Washington Post critique du régime de son pays d’origine, a été brutalement assassiné le 2 octobre 2018 au consulat saoudien à Istanbul, en Turquie.

Son corps, dont les enregistrements audio publiés par la suite par les autorités turques ont révélé avoir été démembré, n’a jamais été retrouvé.

Riyad a blâmé des responsables de la sécurité et des renseignements voyous pour le meurtre et a nié qu’il avait été ordonné par le prince héritier Mohammed ben Salmane. Huit ressortissants saoudiens non identifiés ont été condamnés l’année dernière à la prison pour leur implication dans le meurtre.

Mais un rapport du renseignement américain récemment déclassifié publié vendredi a affirmé que le prince héritier avait probablement approuvé l’opération pour capturer ou tuer le journaliste, relançant les appels à une enquête transparente.

<< Avec la publication du rapport américain, confirmant la culpabilité des responsables saoudiens aux plus hauts niveaux, les États-Unis devraient maintenant prendre l'initiative de garantir la responsabilité de ce crime et de mettre en place des mécanismes internationaux pour prévenir et punir de tels actes à l'avenir, "Agnès Callamard, le rapporteur spécial de l'ONU pour les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a déclaré dans un Déclaration Facebook.

Riyad a rejeté «l’évaluation négative, fausse et inacceptable» du rapport américain. Le ministère des Affaires étrangères ajouté dans une déclaration que le rapport contient «des informations et des conclusions inexactes».

Il a réitéré son affirmation selon laquelle le crime avait été commis par des fonctionnaires voyous et a déclaré que « les autorités compétentes du Royaume ont pris toutes les mesures possibles au sein de notre système juridique pour garantir que ces personnes fassent l’objet d’une enquête appropriée et que justice soit rendue ».