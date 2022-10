Jamal Edwards de SBTV n’a laissé aucun argent derrière lui alors qu’il gagnait des millions grâce à la musique avant même l’âge de trente ans, révèle Will

Le magnat de la MUSIQUE Jamal Edwards n’a tragiquement laissé aucun argent dans son testament malgré une fortune estimée à 8 millions de livres sterling tout au long de sa carrière.

La superstar britannique, créditée d’avoir stimulé les carrières d’Ed Sheeran et de Rita Ora, est décédée avec une succession d’une valeur de 0 £.

Le magnat de la musique Jamal Edwards est malheureusement décédé le 20 février de cette année Crédit : Getty

Jamal avec sa mère Brenda sur Loose Women Crédit : jamledwards/Instagram

Jamal est reconnu pour avoir travaillé aux côtés de superstars de la pop comme Rita Ora Crédit : INSTAGRAM/JAMAL EDWARDS

Son beau-père Patrick Edwards et sa tante Tracey Parry ont été répertoriés comme exécuteurs testamentaires.

Mais avec sa mère star de Loose Women, Brenda Edwards, il ne leur restait rien.

La valeur brute de sa succession était de 45 502,76 £ au moment de son décès, mais elle a chuté à rien en tant que montant net.

Brenda figurait sur la liste des bénéficiaires du testament, aux côtés de sa sœur Tanisha Artman, de sa tante Deborah Todd et de son ami William McCarthy.

Jamal est décédé à l’âge de 31 ans en février de cette année d’une overdose de drogues récréatives.

Il a rédigé son testament en février 2020.

Jamal a lancé SBTV en tant que chaîne YouTube en 2006 où il a enregistré des amis se produisant sur le domaine où il vivait à Acton, dans l’ouest de Londres.

En 2014, il avait amassé une fortune estimée à environ 8 millions de livres sterling en travaillant avec des artistes comme Ed Sheeran, Rita Ora et Stormzy, entre autres.

La chanteuse Jessie J a récemment parlé de la perte de son cher ami et dit que sa mort “ne lui semble toujours pas réelle”.

Elle a dit: “Jamal me manque tellement. Je sais qu’il y a probablement des gens ici qui le connaissaient. Cela ne me semble toujours pas réel. C’était un bon ami à moi.”

SBTV a été une rampe de lancement pour que les artistes deviennent des chanteurs superstars.

Jamal a reçu un MBE en 2015 pour ses services à la musique.

Peu de temps après sa mort, son beau-père Patrick, 58 ans, a été nommé directeur des quatre entreprises actives de Jamal, selon des documents de Companies House.

Il s’agit notamment de Just Jam Recordings Ltd, Freeman Music Group Ltd, JE Global Enterprises Ltd et SBTV Global Ltd.

Une enquête en août a confirmé la toxicité de la cocaïne dans le corps de Jamal à sa mort.

La cause du décès a été répertoriée comme une arythmie cardiaque suite à la consommation de cocaïne et le coroner a conclu que la cause du décès était liée à la drogue.

Le 21 février de cette année, Brenda, 53 ans, a confirmé sa mort dans un communiqué.

Elle a écrit: “C’est avec le plus profond chagrin que je confirme que mon beau fils Jamal Edwards est décédé hier matin des suites d’une maladie soudaine.

“Moi-même, sa sœur Tanisha et le reste de sa famille et ses amis sont complètement dévastés.

“Il était le centre de notre monde.”